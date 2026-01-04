تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سرمایه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - آراد پورکار تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این تحلیل شاخص کل بورس را در تایم‌فریم روزانه و کوتاه‌مدت‌تر به نسبت شاخص هم‌وزن بررسی خواهیم کرد؛ شاخص کل بورس در یک کانال صعودی قرار دارد که محدوده میدلاین کانال نقش حمایتی دارد که از همان جا هم مشاهده می‌کنیم که پس از دو روز استراحت سنگین بازگشته است حمایت بسیار قوی و معتبر شاخص کل بورس اکنون روی محدوده ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار واحد برای رسیدن به هدف ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است.

بورس

او در ادامه اظهار کرد: برای شاخص کل هم‌وزن ما تایم بلندمدت را در نظر گرفتیم که این شاخص هم در یک کانال صعودی در حال نوسان است محدوده کف و میدلاین کانال اعتبار آن را تایید می‌کنند؛ فعلا با توجه به رشد‌های اخیر سقف شاخص کل هم‌وزن شکسته شده است و به سمت سقف کانال در حال حرکت است محدود ۹۷۷ هزار واحد می‌تواند یک نقش حمایتی خوب را برای این شاخص جهت رسیدن به هدف یک میلیون و ۵۴۸ هزار واحد بازی کند.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.

