معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با رد تجاوز نظامی آمریکا، تأکید کرد که کاراکاس مستقل خواهد ماند و فقط مادورو رئیس‌جمهور مشروع آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در جدیدترین اظهارات خود پیرامون وضعیت کشور، تاکید کرد که «ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد».

او که در یک سخنرانی تلویزیونی در کنار وزیر خارجه و وزیر دفاع ونزوئلا ظاهر شده، خواستار آرامش و اتحاد مردم برای دفاع از کشور شد و تاکید کرد: ما آماده‌ایم تا با تمام توان از ونزوئلا دفاع کنیم.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه برای اطمینان‌بخشی به مردم، گفت: ما برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم می‌گویم که یک دولت کارآمد در کشور وجود دارد.

رودریگز در ادامه به حمله نظامی آمریکا اشاره کرد و گفت: «ما خشونتی را که امروز علیه کشورمان اعمال می‌شود، رد می‌کنیم و اجازه هیچ گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد».

معاون رئیس جمهور ونزوئلا که احتمالا در غیاب مادورو، مسئولیت او را بر عهده خواهد گرفت، افزود: «ما مدافع کشورمان و آینده فرزندانمان خواهیم ماند و با تمام توان از مردم خود حمایت خواهیم کرد. ما استقلال خود را از همه قدرت‌های استعماری حفظ خواهیم کرد. مردم بزرگ ونزوئلا در برابر همه تجاوزات مقاومت کرده‌اند و ما به این مسیر ادامه خواهیم داد».

او در انتها خواستار آزادی نیکلاس مادورو و همسر او شد و گفت: «فقط یک رئیس جمهور برای کشور وجود دارد و آن مادورو است». 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد تا زمان انتقال قدرت در ونزوئلا، کنترل آن را در دست بگیرد. ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده به طور جدی در صنعت نفت ونزوئلا مشارکت خواهد داشت و تأکید کرد که شرکت‌های آمریکایی بازسازی زیرساخت‌های نفتی این کشور آمریکای لاتین را بر عهده خواهند گرفت.

ترامپ همچنین در سخنرانی خود مدعی شده بود که رودریگز با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا صحبت کرده و تمایل خود را «برای انجام هر کاری که فکر می‌کنیم برای بازگرداندن عظمت به ونزوئلا لازم است» ابراز کرده است.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا که این کار را می‌کنه کشورهای دیگه هم می‌گویند چرا ما این کار را نکنیم و دوباره برمی‌گردیم دوران استعمار و استعمارگری. درود به کسانی که می‌گفتند آمریکا چگونه است ما باور نمی‌کردیم.
۱۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۴ دی ۱۴۰۴
مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا
۳۵
۷۲
پاسخ دادن
