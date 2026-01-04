کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مجید شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: امسال سال پر نوسانی برای بازار سرمایه بود. پس از وقوع جنگ، شاخص کل بورس به حدود دو میلیون و چهار صد هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما با کاهش ریسکهای سیاسی، بازار سرمایه دوباره روند صعودی به خود گرفت.
او افزود: مهمترین و اصلیترین دلیل رشد بازار سرمایه مربوط به اتفاقاتی بود که حول محور نرخ ارز و دلار در بازار افتاد. ما شاهد بودیم که نرخ دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرد و از چیزی حدود نود هزار تومان تا حدود صد و چهل و خردهای هزار تومان رسید. طبیعتا افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، در ادامه، افزایش نرخ ارز در بازار توافقی را نیز به دنبال داشت. میانگین فاصله این دو نرخ در سالهای اخیر، حدود بیست تا سی درصد بود، اما در فصل پاییز این اختلاف به هفتاد درصد و در برخی موارد به صد درصد رسید.
شجاعی تصریح کرد: این اختلاف اکنون شروع به کاهش کرده است. دلار مرکز مبادله از نرخی که در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله به حدود هفتاد هزار تومان معامله میشد، به صد هزار تومان و بالاتر رسیده است. این موضوع یکی از اصلیترین محرکهای رشد بازار سرمایه بود. در فصل پاییز، شاخص کل بورس از دلار و سایر بازارها پیشی گرفت و بازدهی حدود پنجاه و سه درصد را ایجاد کرد.
این کارشناس ادامه داد: در این زمان، یک سری اصلاحات دیگر نیز انجام شد که روی رشد شاخص تأثیرگذار بود، از جمله حذف حجم مبنا. این حذف بعد از بیست و خردهای سال، سیگنال مثبتی به بازار بود.
او همچنین به تغییرات اخیر در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و بازار سرمایه و سازمان بورس از دغدغههای همیشگی بوده است. تصمیمات بازار پول، همواره بر بازار سرمایه تأثیرگذار بوده و با حضور آقای همتی در بانک مرکزی و شناخت او از بازار سرمایه، به نظر میرسد که دیدگاه سهامداران نسبت به این تغییر مثبت باشد. صحبتهای او در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز، میتواند تأثیر زیادی در رشد سودآوری شرکتها داشته باشد.
شجاعی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، حقوق مالکانه معادن و نرخ خوراک پتروشیمیها افزایش پیدا نکرده و اوراق دولتی نیز افزایش زیادی نداشته است. این موارد، سیگنالهای مثبتی به بازار سهام مخابره کرده است. در نتیجه، میتوانیم چشمانداز بازار سرمایه را در سایه این تحولات برای فصل زمستان و حتی در فصل بهار سال آینده، تا فصل مجامع، مثبت ارزیابی کنیم.
با این حال، او هشدار داد که ریسکهایی نیز وجود دارد. طی روزهای گذشته، برخی تحولات و اتفاقات ژئوپولتیک و سیاسی رخ داده که به آنها ریسک سیستماتیک میگوییم. هرگونه افزایش تنشهای منطقهای و جهانی میتواند بازار سرمایه را تهدید کند، زیرا سهامداران معمولاً در این شرایط پول خود را از بازار سهام خارج کرده و به بازارهای دیگری همچون طلا و ارز منتقل میکنند.
شجاعی به عموم مردم علاقهمند به سرمایهگذاری در بازار سهام توصیه کرد که با استفاده از ابزارهای موجود مانند صندوقها و سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار شوند.
همچنین تاکید کرد که برای افرادی که دانش تحلیل سهمهای مختلف را ندارند، باید سرمایهگذاری خود را بهصورت غیرمستقیم انجام دهند. او گفت: سبد متنوع از داراییها بر اساس ریسک مورد پذیرش باید تشکیل شود و از سرمایهگذاری یکجا در چند سهم خودداری شود.
در پایان، او اشاره کرد که شرایط فعلی بازار سرمایه مثبت است و ارزش معاملات و حجم پولی معاملات نیز نشاندهنده پتانسیلهای موجود است؛ اما همچنان تحولات ژئوپولتیک و سیاسی بهعنوان ریسک اصلی باقی ماندهاند.
شایان ذکر است دیدگاههای فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، میتواند بر روند این شاخصها تاثیر بگذارد.