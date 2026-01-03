باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کرمی اسد با حضور در آزادراه ساوه، از بارش باران، وزش باد و مه‌گرفتگی در این محور خبر داد و اظهار کرد: این شرایط جوی موجب لغزندگی سطح راه و ایجاد محدودیت‌هایی در تردد وسایل نقلیه شده است.

وی با تأکید بر افزایش احتمال بروز حوادث رانندگی در چنین شرایطی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از سالم بودن سیستم روشنایی خودرو، برف‌پاک‌کن‌ها و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از استان‌های کشور در روز‌های اخیر شاهد بارش باران و برف بوده‌اند، افزود: پلیس راه به‌صورت شبانه‌روزی و میدانی در تمامی محور‌های برون‌شهری حضور فعال دارد و وضعیت راه‌ها و تردد‌ها به‌طور لحظه‌ای پایش می‌شود.

سردار کرمی اسد تصریح کرد: حضور میدانی فرماندهان و نیرو‌های پلیس راه با هدف افزایش ایمنی سفرها، مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی انجام می‌شود و پلیس با تمام توان در کنار کاربران جاده‌ای قرار دارد.

وی در پایان از رانندگان خواست توصیه‌ها و هشدار‌های پلیس راه را جدی بگیرند و اخبار و اطلاعیه‌های ترافیکی را از مراجع رسمی دنبال کنند تا سفری ایمن برای خود و دیگر هموطنان رقم بزنند.