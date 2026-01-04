سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر و کارکنان سفارت کشورمان در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

بقائی با تأکید بر موضع اصولی ایران در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان صیانت کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشورشان را طی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ضمن تشریح تدابیر صورت گرفته برای ایفای وظایف محوله، گفت: بحمدالله همه اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا در سلامت کامل هستند و سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت به هموطنان مقیم این کشور می‌باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
عمق راهبردی!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
عمق راهبردی 🤣😂😮😲🤣
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
آماده فرار و بجا گذاشتن ملیونها دلار هزینه در ونزوئلا هستیم.
این رو بگو.
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
مثل سوریه. دمت گرم .گل گفتی.
