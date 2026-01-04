سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر و کارکنان سفارت کشورمان در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.

بقائی با تأکید بر موضع اصولی ایران در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان صیانت کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشورشان را طی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ضمن تشریح تدابیر صورت گرفته برای ایفای وظایف محوله، گفت: بحمدالله همه اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا در سلامت کامل هستند و سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت به هموطنان مقیم این کشور می‌باشد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
ایرانیان برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
محکومیت نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور سومالی توسط رژیم صهیونیستی
بقائی: به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند
پزشکیان: هدف دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم است
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
گفت وگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
گفت وگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
پزشکیان: هدف دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم است
رهبر انقلاب: با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترور بزدلانه سردار سلیمانی مصداق بارز اقدام شنیع تجاوزکارانه آمریکا است
واکنش سفارت ایران به لفاظی چند نماینده مجلس انگلیس
ترامپ پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، به دنبال بی‌ثبات‌سازی ایران است
نامه فوری ایران به سازمان ملل در پی اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدات اخیر ترامپ