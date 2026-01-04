وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، امشب در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا دانست و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت منتخب ونزوئلا تأکید کرد. 

وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با ونزوئلا، تاکید کرد که مردم و دولت ونزوئلا مصمم به دفاع از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود در برابر سیاست‌های قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا هستند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، ونزوئلا
