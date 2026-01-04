تیم فوتبال پرسپولیس با صلاحدید کادر فنی قرار است ۳ بازی دوستانه در اردوی قطر برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال  پرسپولیس روز دوشنبه برای برپایی اردوی آماده سازی زمستانی خود راهی کمپ اسپایر قطر خواهد شد.

طبق خواسته کادر فنی ، تیم  پرسپولیس در اردوی قطر باید ۳ بازی تدارکاتی انجام دهد.گویا نخستین بازی قرمزها روز سه شنبه یعنی یک روز پس از رسیدن به دوحه انجام خواهد شد و بعد از آن به فاصله ۵ روز 2 بازی دیگر برگزار می‌شود .

با توجه به آب و هوای دوحه در این موقع سال، تیم های زیادی از کشورهای دور و نزدیک در این برهه در حاشیه جنوبی خلیج فارس (در کمپ های مجهز،قطر و امارات و حتی سعودی)اردو‌ برگزار می‌کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی قطر
