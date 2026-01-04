مهاجم ازبکستانی برای پیوستن به پرسپولیس امروز راهی تهران شد تا بلافاصله در تست‌های پزشکی حضور پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به توافق‌ اولیه صورت گرفته با ایگور سرگیف، این مهاجم شناخته شده فوتبال ازبکستان برای پیوستن به جمع سرخپوشان ایران، امروز (یک‌شنبه) راهی تهران  شد.

مقدمات سفر وی فراهم شده است و او بلافاصله پس از حضور در ایران در تست‌های پزشکی ایفمارک حضور پیدا می‌کند.

قرارداد این بازیکن بعد از تست‌های پزشکی به امضا خواهد رسید.

مذاکرات برای جذب دیگر بازیکنان مدنظر ادامه دارد و در فرصت باقیمانده نسبت به انجام آن برای حضور قوی‌تر در نیم فصل دوم رقابت‌ها و تامین نظرات سرمربی تیم استفاده خواهد شد.

منبع: سایت باشگاه پرسپولیس 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
