باشگاه پرسپولیس با مدافع ملی پوش ازبکستانی به توافقاتی رسیده است و به زودی با این بازیکن قرارداد می‌بندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس  فعالیت نقل و انتقالاتی خود را خیلی زود شروع کرد و در ابتدا فرشاد احمدزاده و سرژ اوریه را از لیست تیم خود کنار گذاشت تا لیستش برای جذب بازیکنان جدید خالی شود.  

تیم پرسپولیس بعد از جدایی سرژ اوریه به دنبال جذب یک مدافع راست است و  مدیریت این تیم به سراغ خواجه‌اکبر علیجانوف، دفاع راست ملی‌پوش ازبکستان رفته است و با این بازیکن به توافق رسیده است.

 البته مشکلاتی بر سر مبلغ رضایت نامه علیجانوف به وجود آمده است. البته طبق پیگیری‌ها، احتمالا مشکل به وجود آمده به زودی  حل می‌شود و به این ترتیب، شاهد تشکیل مثلث ازبکی شامل اورونوف، سرگیف و علیجانوف  در پرسپولیس خواهیم بود.  

مدافع پاختاکور که در فصل گذشته برای این تیم ۲ گل زد و ۱۲ پاس‌گل نیز ارسال کرد، ۲۸ سال دارد و از باارزش‌ترین بازیکنان لیگ ازبکستان به شمار می‌رود.

