شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم اعتکاف دانش آموزان در مسجد الغفور شهرستان اصفهان شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتکاف یکی از زیباترین عبادتهای اسلامی است و فرصتی برای تقرب و راز و نیاز با خداوند است. این مراسم فرصتی را برای افراد فراهم میکند تا از مشغلههای دنیوی فاصله گرفته و معتکفین با دل دادن به معبود خود این ایام را گرامی میدارند. به همین منظور دانش آموزان در مسجد الغفور شهرستان اصفهان گرد هم آمدند و با دعا و راز و نیاز این ایام را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: هستی فلاحتی - اصفهان
