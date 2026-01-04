شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم اعتکاف دانش آموزان در مسجد الغفور شهرستان اصفهان شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتکاف یکی از زیباترین عبادت‌های اسلامی است و فرصتی برای تقرب و راز و نیاز با خداوند است. این مراسم فرصتی را برای افراد فراهم می‌کند تا از مشغله‌های دنیوی فاصله گرفته و معتکفین با دل دادن به معبود خود این ایام را گرامی می‌دارند. به همین منظور دانش آموزان در مسجد الغفور شهرستان اصفهان گرد هم آمدند و با دعا و راز و نیاز این ایام را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

 

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

برچسب ها: آئین اعتکاف ، سوژه خبری ، دانش آموزان
