سناتور مستقل ایالت ورمونت، با محکوم‌کردن حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ونزوئلا، این اقدام را «امپریالیسم عریان» و نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برنی سندرز، سناتور آمریکایی از ایالت ورمونت گفت: دونالد ترامپ بار دیگر بی‌اعتنایی خود را به قانون اساسی و حاکمیت قانون نشان داد. رئیس‌جمهور ایالات متحده حق ندارد به‌صورت یک‌جانبه کشور را وارد جنگ کند، حتی علیه مادورو. ایالات متحده حق ندارد—آن‌گونه که ترامپ امروز صبح گفت—ونزوئلا را «اداره» کند. کنگره باید فوراً یک قطعنامه اختیارات جنگی تصویب کند تا به این عملیات نظامی غیرقانونی پایان دهد و مسئولیت‌های قانون اساسی خود را دوباره اعمال کند.

حمله ترامپ به ونزوئلا ایالات متحده و جهان را ناامن‌تر خواهد کرد. این نقض وقیحانه حقوق بین‌الملل به هر کشوری در دنیا چراغ سبز می‌دهد که بخواهد به کشور دیگری حمله کند تا منابعش را تصاحب کند یا دولتش را تغییر دهد. این همان منطق هولناک توسل به زور است که پوتین برای توجیه حمله خود به اوکراین به کار برد.

وی ادامه داد: ترامپ و دولت او بار‌ها گفته‌اند که می‌خواهند دکترین مونرو را احیا کنند و مدعی شده‌اند ایالات متحده حق دارد بر امور نیمکره غربی مسلط باشد. آنها آشکارا درباره کنترل ذخایر نفت ونزوئلا—بزرگ‌ترین ذخایر جهان—سخن گفته‌اند. این امپریالیسم عریان است. این رویکرد یادآور تاریک‌ترین فصل‌های مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین است که میراثی فاجعه‌بار بر جای گذاشته‌اند. این اقدام از سوی جهان دموکراتیک محکوم خواهد شد و باید هم محکوم شود.

او همچنین در پیامی با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به‌جای رسیدگی به مشکلات داخلی این کشور، تمرکز خود را بر منابع نفتی ونزوئلا گذاشته و تأکید کرد که ترامپ هیچ‌گونه اختیار قانونی برای حمله به دیگر کشور‌ها ندارد.

سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: در شرایطی که ۶۰ درصد مردم آمریکا تنها با حقوق ماهانه خود امرار معاش می‌کنند، ترامپ باید توجهش را به بحران‌های جدی داخل ایالات متحده معطوف کند.

او با اشاره به محدودیت‌های قانونی رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ نه بر اساس قانون و نه طبق قانون اساسی، مجوز حمله نظامی به سایر کشور‌ها را ندارد و باید به ماجراجویی‌های غیرقانونی نظامی پایان دهد و از تلاش برای اداره ونزوئلا در راستای منافع شرکت‌های بزرگ نفتی دست بردارد.

سندرز در پایان با یادآوری شعار انتخاباتی «اول آمریکا» گفت: ترامپ با این شعار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، اما اکنون در پی اداره ونزوئلا است.

ایالات متحده صبح روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ حمله‌ای را علیه ونزوئلا انجام داد که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستون‌های دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و ترامپ نیز با انتشار پیامی، نقش آمریکا در این حمله را تأیید کرد.

دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» توصیف کرد و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شد.

همزمان، برخی کشور‌ها از جمله تعدادی از متحدان آمریکا با اتخاذ مواضعی محتاطانه، بر لزوم پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید کردند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز این اقدام واشنگتن را محکوم کرده و نسبت به پیامد‌های آن برای ثبات منطقه و نظم بین‌المللی هشدار دادند.

منبع: کامان دریمز

برچسب ها: برنی سندرز ، نیکلاس مادورو ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ جنایتکار در منطقه و جهان درخواست نتانیاهو
۱۶:۱۷ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار در منطقه و جهان درخواست نتانیاهو جنایتکار را عمل و اجرا می کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
پس امروز برای همه مردم دنیا ثابت شده است که آمریکا جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط 100 درصد به دنبال غارت نفت دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند
سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
دولت وحشی آمریکا، ارتش وحشی، هر دو جنایتکار هستند و هم تروریسم بین المللی هستند
ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۴ دی ۱۴۰۴
واقعا برنی سندز سناتور کارکشته امریکایی صددرصد صحیح گفته .باید تمام سناتورهای امریکایی دنبال روی سندز باشند و قوانین وضع کنند که ترامپ را محدود کند
تا انشالله چند سال باقی مانده اش .تمام شود و
دست از لشکر گشایی و چپاول و غارت منابع طبیعی کشورها بردارد
۲
۳
پاسخ دادن
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
آخرین اخبار
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بلومبرگ: روبیو ممکن است پس از ربوده شدن مادورو، رهبری ونزوئلا را بر عهده بگیرد
شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به چین
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
رئیس جمهور کره جنوبی، برای دیدار رسمی وارد پکن شد
اسرائیل شهردار نیویورک را به یهودستیزی متهم کرد
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا جان باختند
کامالا هریس و دموکرات‌ها: عملیات ربایش مادورو «غیرقانونی و خطرناک» است
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم