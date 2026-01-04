باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برنی سندرز، سناتور آمریکایی از ایالت ورمونت گفت: دونالد ترامپ بار دیگر بی‌اعتنایی خود را به قانون اساسی و حاکمیت قانون نشان داد. رئیس‌جمهور ایالات متحده حق ندارد به‌صورت یک‌جانبه کشور را وارد جنگ کند، حتی علیه مادورو. ایالات متحده حق ندارد—آن‌گونه که ترامپ امروز صبح گفت—ونزوئلا را «اداره» کند. کنگره باید فوراً یک قطعنامه اختیارات جنگی تصویب کند تا به این عملیات نظامی غیرقانونی پایان دهد و مسئولیت‌های قانون اساسی خود را دوباره اعمال کند.

حمله ترامپ به ونزوئلا ایالات متحده و جهان را ناامن‌تر خواهد کرد. این نقض وقیحانه حقوق بین‌الملل به هر کشوری در دنیا چراغ سبز می‌دهد که بخواهد به کشور دیگری حمله کند تا منابعش را تصاحب کند یا دولتش را تغییر دهد. این همان منطق هولناک توسل به زور است که پوتین برای توجیه حمله خود به اوکراین به کار برد.

وی ادامه داد: ترامپ و دولت او بار‌ها گفته‌اند که می‌خواهند دکترین مونرو را احیا کنند و مدعی شده‌اند ایالات متحده حق دارد بر امور نیمکره غربی مسلط باشد. آنها آشکارا درباره کنترل ذخایر نفت ونزوئلا—بزرگ‌ترین ذخایر جهان—سخن گفته‌اند. این امپریالیسم عریان است. این رویکرد یادآور تاریک‌ترین فصل‌های مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین است که میراثی فاجعه‌بار بر جای گذاشته‌اند. این اقدام از سوی جهان دموکراتیک محکوم خواهد شد و باید هم محکوم شود.

او همچنین در پیامی با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به‌جای رسیدگی به مشکلات داخلی این کشور، تمرکز خود را بر منابع نفتی ونزوئلا گذاشته و تأکید کرد که ترامپ هیچ‌گونه اختیار قانونی برای حمله به دیگر کشور‌ها ندارد.

سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: در شرایطی که ۶۰ درصد مردم آمریکا تنها با حقوق ماهانه خود امرار معاش می‌کنند، ترامپ باید توجهش را به بحران‌های جدی داخل ایالات متحده معطوف کند.

او با اشاره به محدودیت‌های قانونی رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ نه بر اساس قانون و نه طبق قانون اساسی، مجوز حمله نظامی به سایر کشور‌ها را ندارد و باید به ماجراجویی‌های غیرقانونی نظامی پایان دهد و از تلاش برای اداره ونزوئلا در راستای منافع شرکت‌های بزرگ نفتی دست بردارد.

سندرز در پایان با یادآوری شعار انتخاباتی «اول آمریکا» گفت: ترامپ با این شعار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، اما اکنون در پی اداره ونزوئلا است.

ایالات متحده صبح روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ حمله‌ای را علیه ونزوئلا انجام داد که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستون‌های دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و ترامپ نیز با انتشار پیامی، نقش آمریکا در این حمله را تأیید کرد.

دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» توصیف کرد و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شد.

همزمان، برخی کشور‌ها از جمله تعدادی از متحدان آمریکا با اتخاذ مواضعی محتاطانه، بر لزوم پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید کردند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز این اقدام واشنگتن را محکوم کرده و نسبت به پیامد‌های آن برای ثبات منطقه و نظم بین‌المللی هشدار دادند.

منبع: کامان دریمز