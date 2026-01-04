باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در حالی که مدتیاست بازار سرمایه به سمت بهبود و رشد حرکت میکند، موضوع بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد هرچند در این خصوص وعدههایی داده شده است، اما حالا این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی سهامداران این نمادها تبدیل شده و خواستار تعیین تکلیف آن هستند.
گفتنی است، ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورایعالی بورس در مصوبهای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع سبب شد تا شورای عالی بورس چندین مرتبه دیگر مهلت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را تمدید کند در نهایت باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار میشد، اما این مهم محقق نشد!
مهمترین دلیل توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع
عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که از جمله دلایل توقف این نمادها به شمار میرود و در همین راستا ولیالله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح کرده بود: مهمترین دلیل توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر توقف معاملات نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمتها بود در حالی که سهام عدالت در شرکتهای بسیار خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این است که سهامداران سهام را نگهدارند و از منافع آن منتفع شوند.
او در ادامه افزود: شورای عالی بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددی را برای سهام عدالت داشته است از اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس تصمیم بر توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع میگیرد؛ یک مقاومتی در بدنه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وجود دارد که متاسفانه تا الان هم به شکل کامل حل نشده و مجامع به شکل کامل برگزار نشده است.
بسته پیشنهادی سازمان برای سهام عدالت به شورای عالی بورس
در ادامه هم ۱۱ آذرماه بود که ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با تیتر بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی در جوابیهای به ما اعلام کرده بود: موضوعات مربوط به سهام عدالت شامل سهامداران مستقیم، سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی (سهامداران روش غیر مستقیم)، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی که تاکنون به عنوان ناشر نزد سازمان بورس ثبت نشدند، شرکتهای سرمایهپذیر بورسی و شرکتهای سرمایهپذیر غیربورسی در قالب یک بسته پیشنهادی به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.
او ادامه داد: بدیهی که در صورت تصویب و ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس به نحو مناسبی اطلاع رسانی خواهد شد.
دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت در حال تهیه و بررسی است
به تازگی هم یعنی ۱ دیماه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ رئیس سازمان بورس رفت و پیگیر این بسته پیشنهادی و سایر موارد مرتبط با سهام عدالت که وزیر اقتصاد هم به آن اشاره کرده بودند شد و در این زمینه صیدی بیان کرد: دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت در حال تهیه و بررسی است و در هر جلسه چند بند از آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. این پروژه به دلیل پیچیدگیهای خود، نیازمند زمان و همکاری مداوم است.
او افزود: الحمدالله، جلسه به جلسه همکاران در حال کار بر روی این موضوع هستند و اعضای شورا نظرات خود را ارائه میدهند. انتظار میرود که در آینده نزدیک، انشاالله در هفتههای آینده بتوانیم به جمعبندی نهایی برسیم؛ البته باید نظر نهادهای دیگر را هم دریافت و نهایی کنید.
حالا باید منتطر ماند و دید سرانجام پس از سالها بلاتکلیفی نمادهای استانی سهام عدالت تعیین تکلیف خواهند شد؟ موضوعی که مطالبه بسیاری از سهامداران این نمادهاست و حالا با توجه به شرایط بازار نیاز است که در خصوص آن تصمیمات جدی اتخاذ شود.