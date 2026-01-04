باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا نفت ونزوئلا جایگزین نفت خاورمیانه می‌شود؟ + فیلم

کارشناس اقتصادی در خصوص نفت ونزوئلا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین مومنی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد نفت ونزوئلا نکاتی بیان کرد.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
شک نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا ونزوئلا رو مستمعره خودش کرد روش سرمایه گذاری هنگفت میکنه چون بزرگترین دارنده نفت دنیا هست این کشور
۳
۱
پاسخ دادن
Switzerland
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
بله از من بپرس ونزویلا بیشترین ذخایر نفت جهان داره و کمترین فروش نفت ، الان نفت با برداشتن تحریم وارد بازار میشه و قیمت نفت پایین میاد به ضرر ایران و روسیه میشه به نفع چین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ میخواهد سرا و پوست منابع طبیعی ونزویلا را غارت کند
و جایگزین نفت غرب اسیا
و از اهمیت تنگه هرمز بکاهد
اینه هدف اوست
۰
۰
پاسخ دادن