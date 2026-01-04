مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اهدای خون ۱۷ هزار و ۳۳۰ نفر از ابتدای سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی -  مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ هزار و ۴۹۵ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری در استان مراجعه کرده‌اند.

او افزود: از این تعداد مراجعه، ۱۷ هزار و ۳۳۰ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

مهدی زاده عنوان کرد: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون، ۲۰ هزار و ۴۹۴ نفر آقا و ۲ هزار و یک نفر خانم بوده‌اند و ۴ هزار و ۶۳۸ نفر برای اولین بار برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد:  ۱۱ هزار و ۶۶۸ نفر از افرادی که موفق به اهدای خون شده‌اند از اهداکنندگان مستمر بوده و ۶ هزار و ۱۸۹ نفر نیز اهداکننده با سابقه هستند.

