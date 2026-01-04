باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعتراضات گسترده در شهر‌های آمریکا به وحشی‌گری ترامپ در ونزوئلا + فیلم

معترضان در بیش از ۶۵ شهر آمریکا، تهاجم به ونزوئلا و هزینه‌کرد مالیات مردم برای جنگ‌افروزی را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۶۵ شهر آمریکا در اعتراض به تهاجم نظامی به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور این کشور به خیابان‌ها آمدند و به اینکه پول مالیات‌دهندگان صرف جنگ‌افروزی می‌شود، اعتراض کردند.

مطالب مرتبط
اعتراضات گسترده در شهر‌های آمریکا به وحشی‌گری ترامپ در ونزوئلا + فیلم
young journalists club

اعتراف مایک پمپئو به نقش مستقیم موساد در آشوب‌های ایران + فیلم

اعتراضات گسترده در شهر‌های آمریکا به وحشی‌گری ترامپ در ونزوئلا + فیلم
young journalists club

یمن چگونه هیبت نیروی دریایی آمریکا را فرو ریخت؟ + فیلم

اعتراضات گسترده در شهر‌های آمریکا به وحشی‌گری ترامپ در ونزوئلا + فیلم
young journalists club

آغاز سال ۲۰۲۶ با تجاوز آمریکا به ونزوئلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم
۴۹۶

ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم
۴۷۵

هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم
۴۷۴

هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم
۳۹۳

هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم
۳۸۶

موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.