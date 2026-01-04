باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های مختلف، پس از آن‌که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دستور حمله به اهدافی در داخل ونزوئلا را صادر کرد و روز شنبه در پستی در شبکه «تروث سوشال» مدعی شد که رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، و همسرش دستگیر شده و با هواپیما از ونزوئلا خارج شده‌اند، کشور‌های متعددی به تحولات جاری در ونزوئلا واکنش نشان دادند.

مایک لی، سناتور ایالت یوتا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی به او گفته است نیکلاس مادورو «توسط نیرو‌های آمریکایی بازداشت شده تا به اتهامات کیفری در ایالات متحده محاکمه شود»؛ مطلبی که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است.

به گفته لی، روبیو انتظار اقدام بیشتری در ونزوئلا ندارد، چرا که مادورو اکنون در بازداشت است.

بر اساس گزارش خبرگزاری شین‌هوا، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که دولت از محل نگهداری مادورو و همسرش اطلاعی ندارد.

کشور‌ها و مناطق مختلف به این رویداد واکنش نشان داده‌اند:

سازمان ملل متحد:

طبق بیانیه‌ای که از سوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره ونزوئلا منتشر شده، دبیرکل این سازمان به‌شدت نگران تشدید اخیر اوضاع در ونزوئلاست که با اقدام نظامی امروز ایالات متحده در این کشور به اوج رسیده و می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای برای منطقه داشته باشد.

در این بیانیه آمده است که صرف‌نظر از وضعیت داخلی ونزوئلا، این تحولات یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. دبیرکل بار دیگر بر اهمیت احترام کامل همه طرف‌ها به حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل، تأکید کرده و عمیقاً نگران است که قواعد حقوق بین‌الملل رعایت نشده باشند.

دبیرکل از همه بازیگران در ونزوئلا خواست وارد گفت‌وگویی فراگیر شوند و به‌طور کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند.

انگلیس:

به گزارش بی‌بی‌سی، نخست‌وزیر انگلیس، سر کی‌یر استارمر، اعلام کرد که انگلیس «به هیچ وجه» در حمله تحت رهبری آمریکا به ونزوئلا دخالتی نداشته است.

آرژانتین:

پس از این رویداد، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، دستگیری نیکلاس مادورو را «پیشروی آزادی» توصیف کرد. به گزارش نیویورک تایمز، او این جمله را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

اتحادیه اروپا:

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه پس از تحولات اخیر در ونزوئلا خواستار خویشتن‌داری است.

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا بار‌ها اعلام کرده که آقای مادورو فاقد مشروعیت است و از یک گذار مسالمت‌آمیز دفاع کرده است. در هر شرایطی، اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت شوند.»

آلمان:

وزارت خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد که این کشور با نگرانی شدید تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کند. به گزارش دویچه‌وله، این وزارتخانه در تماس نزدیک با سفارت خود در کاراکاس است و قرار بود یک تیم بحران در ادامه همان روز برای بررسی وضعیت تشکیل جلسه دهد.

ایتالیا:

آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، روز شنبه گفت که رم و نمایندگی دیپلماتیک این کشور در کاراکاس تحولات ونزوئلا را با توجه ویژه به وضعیت شهروندان ایتالیایی مقیم این کشور به‌دقت زیر نظر دارند. گاردین این خبر را گزارش داده است.

اسپانیا:

وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد مادرید خواستار کاهش تنش، خویشتن‌داری و احترام به حقوق بین‌الملل در ونزوئلاست. به گزارش الجزیره، اسپانیا همچنین آمادگی خود را برای ایفای نقش میانجی به‌منظور یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران ونزوئلا اعلام کرده است.

فرانسه:

به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در پیامی در شبکه ایکس عملیات آمریکا را محکوم کرد و گفت این اقدام حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند و هیچ راه‌حلی برای بحران این کشور را نمی‌توان از بیرون تحمیل کرد.

برزیل:

لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، روز شنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که بمباران خاک ونزوئلا و دستگیری رئیس‌جمهور آن کشور از «خط قرمز غیرقابل قبول» عبور کرده است. او گفت این اقدامات توهینی بسیار جدی به حاکمیت ونزوئلا و یک سابقه به‌شدت خطرناک دیگر برای کل جامعه بین‌المللی است.

شیلی:

به گزارش رویترز، گابریل بوریچ، رئیس‌جمهور شیلی، گفت: «ما به‌عنوان دولت شیلی، نگرانی و محکومیت خود را نسبت به اقدامات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا اعلام می‌کنیم و خواستار یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران جدی این کشور هستیم.»

او افزود: «شیلی بر تعهد خود به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت توسل به زور، عدم مداخله، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و تمامیت ارضی دولت‌ها تأکید می‌کند.»

کلمبیا:

به گزارش الجزیره، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «جمهوری کلمبیا بار دیگر بر این باور خود تأکید می‌کند که صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و حفاظت از جان و کرامت انسانی باید بر هر شکل از رویارویی مسلحانه غلبه داشته باشد.»

کوبا:

بر اساس گزارش شین‌هوا، میگل دیاس-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، روز شنبه آنچه را «حمله جنایتکارانه آمریکا» علیه ونزوئلا خواند، محکوم کرد و خواستار واکنش فوری جامعه بین‌المللی شد.

او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که منطقه صلح (آمریکای لاتین) به‌طور بی‌رحمانه‌ای مورد هجوم قرار گرفته و «این تروریسم دولتی علیه مردم شجاع ونزوئلا و علیه آمریکای ماست.»

روسیه:

به گزارش مسکو تایمز، وزارت خارجه روسیه روز شنبه خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش از بازداشت آمریکا شد.

در بیانیه وزارت خارجه فدراسیون روسیه درباره تحولات ونزوئلا آمده است: «ما عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم که حاکی از آن است رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، و همسرش در جریان اقدامات تهاجمی امروز ایالات متحده به‌زور از کشور خارج شده‌اند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما خواستار شفاف‌سازی فوری این گزارش‌ها هستیم. اگر چنین اقداماتی واقعاً رخ داده باشد، این یک نقض غیرقابل قبول حاکمیت یک دولت مستقل است؛ حاکمیتی که احترام به آن یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.»

ایران:

در بیانیه‌ای که در صفحه شبکه ایکس منسب به رهبر انقلاب منتشر شد آمده: «مهم این است که وقتی انسان متوجه می‌شود دشمن با ادعا‌های دروغین می‌خواهد چیزی را بر دولت یا ملت او تحمیل کند، باید محکم در برابر آن دشمن بایستد. ما در برابر آنها تسلیم نخواهیم شد.»

وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که «حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور را به‌شدت محکوم می‌کند.»

منبع: گلوبال تایمز