شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مرمت و نوسازی روستای تاریخی بالا عباس آباد در شهرستان کاشان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای تاریخی بالا عباس آباد در ابتدای جاده مشهد اردهال شهرستان کاشان استان اصفهان واقع شده است. این روستا با وجود داشتن چندین آثار تاریخی ارزشمند به علت تاخیر در مرمت و بازسازی در حال فرسایش و تخریب است و هیچ اقدامی نسبت به آن صورت نگرفته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به بازسازی و مرمت آثار تاریخی این روستا اقدام کنند.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

