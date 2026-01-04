شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مرمت و نوسازی روستای تاریخی بالا عباس آباد در شهرستان کاشان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای تاریخی بالا عباس آباد در ابتدای جاده مشهد اردهال شهرستان کاشان استان اصفهان واقع شده است.  این روستا با وجود داشتن چندین آثار تاریخی ارزشمند به علت تاخیر در مرمت و بازسازی در حال فرسایش و تخریب است و هیچ اقدامی نسبت به آن صورت نگرفته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به بازسازی و مرمت آثار تاریخی این روستا اقدام کنند.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آثار تاریخی ، مرمت و بازسازی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
درخواست شهروندان برای رسیدگی سریعتر به ساختمان‌های تخریب‌شده در جنگ ۱۲ روزه
شهروندخبرنگار مازندران؛
مقبره ملانصیرا و شیخ کبیر بابل در آستانه تخریب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
آخرین اخبار
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد قم
پخت کیک ۱۸ متری در بندر ماهشهر به مناسبت ولادت امام علی (ع)
جشن و سرور اهالی روستای ملوند عشق آباد در سالروز میلاد امام علی (ع)
اجرای دکلمه دانش آموز روستای جغدان به مناسبت روز پدر + فیلم
مراسم اعتکاف دانش آموزان متوسطه دوم در نهاوند + فیلم
حال و هوای کاشمر در شب میلاد امام علی (ع) + فیلم
بارش برف اهر را سفیدپوش کرد + فیلم