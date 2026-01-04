باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حرکات مشکوک، رفت و آمد‌های غیرمتعارف یا تردد‌های مکرر افراد غیربومی به مکان‌های خاص، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

مردم می‌توانند از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا سایر بستر‌های ارتباطی پلیس، اطلاعات و مشاهدات خود را در اختیار پلیس قرار دهند.

در این اطلاعیه، ضمن قدردانی از همکاری همیشگی مردم تأکید شده است: امنیت پایدار با مشارکت عمومی محقق می‌شود و هوشیاری شهروندان، مهمترین پشتوانه پلیس در تأمین نظم و آرامش جامعه است.