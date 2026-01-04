باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز مراسم اعتکاف با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور + فیلم

اعتکاف امسال با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد از سحرگاه دیروز به مهمانی خدا رفتند که بیش از ۷۰ درصد معتکفان جوان و نوجوان هستند.

مطالب مرتبط
آغاز مراسم اعتکاف با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور + فیلم
young journalists club

حضور پررنگ جوان‌ها و نوجوان‌ها در اعتکاف امسال + فیلم

آغاز مراسم اعتکاف با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور + فیلم
young journalists club

دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد + فیلم

آغاز مراسم اعتکاف با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور + فیلم
young journalists club

استقبال چشمگیر جوانان همدان از مراسم اعتکاف + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم
۱۰۰۱

دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
ایران‌اینترنشنال و بازی با واقعیت + فیلم
۹۱۱

ایران‌اینترنشنال و بازی با واقعیت + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
آیا نفت ونزوئلا جایگزین نفت خاورمیانه می‌شود؟ + فیلم
۸۷۳

آیا نفت ونزوئلا جایگزین نفت خاورمیانه می‌شود؟ + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
آغاز سال ۲۰۲۶ با تجاوز آمریکا به ونزوئلا + فیلم
۶۹۶

آغاز سال ۲۰۲۶ با تجاوز آمریکا به ونزوئلا + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
اعتراف مایک پمپئو به نقش مستقیم موساد در آشوب‌های ایران + فیلم
۶۶۰

اعتراف مایک پمپئو به نقش مستقیم موساد در آشوب‌های ایران + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.