آغاز مراسم اعتکاف با حضور یک و نیم میلیون نفر در ۱۲ هزار مسجد کشور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0648 \u0646\u06cc\u0645 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u06f1\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u0632 \u0633\u062d\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062e\u062f\u0627 \u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n