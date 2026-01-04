باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پس از آنکه رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه اعلام کرد ایالات متحده «یک حمله گسترده علیه ونزوئلا» انجام داده و مدعی شد رئیسجمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، و همسرش ربوده و از کشور خارج کرده، دموکراتهای آمریکا، رسانههای داخلی و خارجی، و تظاهرات گستردهای در نقاط مختلف ایالات متحده، خشم و نگرانی خود را نشان دادند.
در سراسر ایالات متحده، آمریکاییها برای اعتراض به عملیات نظامی ترامپ در ونزوئلا و ربودن مادورو و همسرش به خیابانها آمدهاند. در حالی که واکنش ونزوئلاییها متفاوت بوده است، بسیاری از مردم در آمریکا نسبت به احتمال قریبالوقوع جنگ و خونریزی بر سر نفت ابراز نگرانی و نارضایتی کردهاند؛ موضوعی که CNN روز شنبه گزارش داد.
دهها نفر در خارج از کاخ سفید گرد هم آمدند و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به جنگ با ونزوئلا»، «نه به خونریزی برای نفت» و «دست آمریکا از آمریکای لاتین کوتاه» در دست داشتند. به گزارش CNN، معترضان آواز میخواندند و پرچمهای ونزوئلا را برافراشته بودند.
در نیویورک، جمعیتهایی در میدان تایمز، مقابل دفتر جذب نیروی ارتش آمریکا، تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه جنگ در ونزوئلا اعتراض خود را نشان دادند.
در بوستون، جمعیت با سردادن شعار «دیگر بس است خون برای نفت / دستتان از خاک ونزوئلا کوتاه» و در حالی که فعالان محلی علیه این حمله سخنرانی میکردند، پلاکاردهایی با نوشتههای «مشکل ونزوئلا نیست؛ امپراتوری است» و «نه به جنگ با ونزوئلا» در دست داشتند.
در مینیاپولیس، گروه زیادی از مردم با وجود سرمای شدید به خیابانها آمدند، پرچم ونزوئلا را تکان دادند و پلاکاردهایی با شعار «رئیسجمهور مادورو را آزاد کنید» حمل کردند.
به گزارش CNN، اعتراضهای کوچکتری نیز در آتلانتا برگزار شده و قرار است تجمعهای بیشتری امشب در شیکاگو و لسآنجلس برگزار شود.
چندین کشور نیز حمله آمریکا به ونزوئلا را بهشدت محکوم کردهاند. ونزوئلا پس از آنکه در ساعات اولیه روز صدای انفجارهای شدید شنیده شد و هواپیماهایی بر فراز پایتخت، کاراکاس، مشاهده شدند، اقدام آمریکا را «تجاوز نظامی» خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد که چین «عمیقاً شوکه شده و بهشدت استفاده آشکار آمریکا از زور علیه یک کشور مستقل و اقدام علیه رئیسجمهور آن را محکوم میکند».
این سخنگو افزود: «چنین اقدامات هژمونیک آمریکا بهطور جدی حقوق بینالملل و حاکمیت ونزوئلا را نقض میکند و صلح و امنیت در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب را به خطر میاندازد. چین قاطعانه با آن مخالفت میکند. ما از آمریکا میخواهیم به حقوق بینالملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد و از نقض حاکمیت و امنیت دیگر کشورها دست بردارد.»
به گزارش خبرگزاری شینهوا، قانونگذاران دموکرات آمریکا نیز روز شنبه در پی یورش آمریکا به ونزوئلا و ربودن مادورو در ساعات اولیه صبح، خشم و نگرانی خود را ابراز کردند.
آنها گفتند که کنگره از پیش در جریان قرار نگرفته و دولت ترامپ پیشتر درباره اهداف خود در این کشور ثروتمندِ نفتخیز آمریکای جنوبی به کنگره دروغ گفته است. آنها همچنین خواستار ارائه فوری گزارش توجیهی درباره این عملیات و گام بعدی کاخ سفید شدند.
جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، گفت دولت ترامپ «بهطور مداوم» قانونگذاران را گمراه کرده و کنگره را درباره هرگونه «راهبرد بلندمدت» آمریکا در قبال ونزوئلا در بیخبری نگه داشته است.
علاوه بر این، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز مخالفت خود را با ربودن مادورو توسط ارتش آمریکا اعلام کرده است.
به گزارش CBS News، ممدانی گفت که با رئیسجمهور تماس گرفته و مستقیماً مخالفت خود را با این اقدام به او اعلام کرده است. او گفت: «و اینکه روشن کنم مخالفت من بر پایه مخالفت با سیاست تغییر رژیم، نقض حقوق فدرال و بینالمللی، و خواستِ پایبندی مداوم به این اصول است.»
با این حال، گزارش افزود که ممدانی اشارهای به پاسخ رئیسجمهور نکرد.
منبع:گلوبال تایمز