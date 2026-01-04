پس از اعلام ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی، رسانه‌های بین‌المللی به شدت نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برخی رسانه‌های جهان در گزارش های جداگانه به تصمیم آمریکا برای ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا واکنش نشان داده اند.

شبکه CNN در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، به اختیارات قانونی ترامپ در ونزوئلا پرداخت و نوشت این عملیات نظامی بار دیگر پرسش‌ها درباره حدود اختیارات قانونی ترامپ را به آزمون می‌گذارد؛ همان‌گونه که پیش‌تر با حملات از نظر حقوقی بحث‌برانگیز او به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر و دیگر اقدامات در منطقه چنین شده بود.

این گزارش همچنین افزود که داستان کش دادن قانون از سوی دولت ترامپ به‌طور قطع به پایان نرسیده است.

CNN در گزارشی ادعایی با عنوان «ربودن مادورو توسط ترامپ سطح تازه‌ای از قدرت بی‌مهار جهانی را نشان می‌دهد» نوشت: «نمایش قدرت افسارگسیخته، صریح‌تر از ربودن رئیس‌جمهوری که بر سر کار است از پایتختش در دل شب نیست.»

روزنامه نیویورک تایمز نیز با تیتر‌هایی همراه با «شوک و تردید» به پوشش واکنش جهانی نسبت به تصرف مادورو توسط آمریکا پرداخت.

روزنامه گاردین با لحنی تردیدآمیز این رویداد را پوشش داد و پرسید: «آیا هیچ توجیه حقوقی‌ای برای حمله آمریکا به ونزوئلا وجود دارد؟» در این گزارش آمده است که مشروعیت قانونی این عملیات زیر سؤال رفته و حتی برخی از متحدان ترامپ نیز گفته‌اند که این اقدام ناقض حقوق بین‌الملل بوده است.

گاردین در گزارشی دیگر نیز با تیتر «اعتراض جهانی» نوشت: «پس از آن‌که آمریکا حملات هوایی به پایتخت ونزوئلا را آغاز کرد و رئیس‌جمهور این کشور، نیکلاس مادورو، و همسرش را دستگیر کرد، به‌دلیل نقض حقوق بین‌الملل به‌شدت محکوم شده است.»

الجزیره این عملیات آمریکا را در تیتر خود «اقدامی جنگی» توصیف کرد و با استناد به نظر کارشناسان، استدلال‌های ترامپ برای حمله به ونزوئلا را رد کرد.

منبع: گلوبال تایمز

برچسب ها: حمله به ونزوئلا ، نیکلاس مادورو
خبرهای مرتبط
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
برنی سندرز: حمله آمریکا به ونزوئلا امپریالیسم عریان و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
واکنش‌های بین‌المللی به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن مادورو؛ محکومیت نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل
هگست: ترامپ شرایط را در ونزوئلا تعیین می‌کند + تصاویر
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
برنی سندرز: حمله آمریکا به ونزوئلا امپریالیسم عریان و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
مداخله نظامی آمریکا، صورت‌بندی رسانه‌ای و افسانه نجات‌بخشی
حقوق بین‌الملل در خصوص اقدام غیر قانونی ترامپ در ونزوئلا چه می‌گوید؟
آخرین اخبار
واکنش جامعه آمریکا به اقدام غیرقانونی ترامپ در ونزوئلا: «نه به خون‌ریزی برای نفت» + تصاویر
حقوق بین‌الملل در خصوص اقدام غیر قانونی ترامپ در ونزوئلا چه می‌گوید؟
مداخله نظامی آمریکا، صورت‌بندی رسانه‌ای و افسانه نجات‌بخشی
واکنش‌های بین‌المللی به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن مادورو؛ محکومیت نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل
هگست: ترامپ شرایط را در ونزوئلا تعیین می‌کند + تصاویر
برنی سندرز: حمله آمریکا به ونزوئلا امپریالیسم عریان و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم