باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برخی رسانههای جهان در گزارش های جداگانه به تصمیم آمریکا برای ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا واکنش نشان داده اند.
شبکه CNN در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، به اختیارات قانونی ترامپ در ونزوئلا پرداخت و نوشت این عملیات نظامی بار دیگر پرسشها درباره حدود اختیارات قانونی ترامپ را به آزمون میگذارد؛ همانگونه که پیشتر با حملات از نظر حقوقی بحثبرانگیز او به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و دیگر اقدامات در منطقه چنین شده بود.
این گزارش همچنین افزود که داستان کش دادن قانون از سوی دولت ترامپ بهطور قطع به پایان نرسیده است.
CNN در گزارشی ادعایی با عنوان «ربودن مادورو توسط ترامپ سطح تازهای از قدرت بیمهار جهانی را نشان میدهد» نوشت: «نمایش قدرت افسارگسیخته، صریحتر از ربودن رئیسجمهوری که بر سر کار است از پایتختش در دل شب نیست.»
روزنامه نیویورک تایمز نیز با تیترهایی همراه با «شوک و تردید» به پوشش واکنش جهانی نسبت به تصرف مادورو توسط آمریکا پرداخت.
روزنامه گاردین با لحنی تردیدآمیز این رویداد را پوشش داد و پرسید: «آیا هیچ توجیه حقوقیای برای حمله آمریکا به ونزوئلا وجود دارد؟» در این گزارش آمده است که مشروعیت قانونی این عملیات زیر سؤال رفته و حتی برخی از متحدان ترامپ نیز گفتهاند که این اقدام ناقض حقوق بینالملل بوده است.
گاردین در گزارشی دیگر نیز با تیتر «اعتراض جهانی» نوشت: «پس از آنکه آمریکا حملات هوایی به پایتخت ونزوئلا را آغاز کرد و رئیسجمهور این کشور، نیکلاس مادورو، و همسرش را دستگیر کرد، بهدلیل نقض حقوق بینالملل بهشدت محکوم شده است.»
الجزیره این عملیات آمریکا را در تیتر خود «اقدامی جنگی» توصیف کرد و با استناد به نظر کارشناسان، استدلالهای ترامپ برای حمله به ونزوئلا را رد کرد.
منبع: گلوبال تایمز