باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز چند گزارش حسابرسی و تعدادی پرونده باغات بررسی خواهد شد، اظهار کرد: قرار بود نطق رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرائت شود که به علت جریانات اخیر نطق را جهت اصلاح لغو کرد.
وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم اتفاقاتی که رخ داد چشم کسانی که میخواهند نوکری آمریکا را کنند، باز کند.
چمران با اشاره به وجود مواد شیمیایی در بازار آهن و آتش سوزی در مدت اخیر و پیگیری برای ایمنی این بازار توسط شهرداری، یادآور شد: در لالهزار و بازار مشکل انبارداری وجود دارد. اینکه کالاها از بازار تقسیم شود ضرورتی ندارد و باید اصلاح شود. کسبه باید قدرت مالی پیدا کنند که بتوانند جابجا شود.
وی افزود: تعدادی از انبارها در اطراف شهرآفتاب مستقر شدند که ما هم آنها را تشویق کردیم. نقاط دیگری نیز پیش بینی شده که جابجا خواهند شد؛ چراکه اگر مجدداً در یک جا جمع شوند، خطرآفرین خواهد بود.
چمران در مورد ایمنی بازار، یادآور شد: سیمکشی برق بازار با اینکه چند سال پیش تا اندازهای اصلاح شد، مشکل دارد. ناایمنی ساختمان و انباشت کالا در نقاط ایمن نیز از دیگر موارد ناایمنی در بازار به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر حادثهای در بازار رخ دهد مهار آن با مشکل همراه خواهد بود.
چمران با بیان اینکه پلیس ساماندهی موتورسواران را دنبال کرد و اگر ادامه پیدا میکرد طرح خوبی بود، گفت: قرار است طرح جامع ترافیک به زودی به صحن شورا بیاید. طرح ابتدایی اصلاً به موتورسیکلتها نپرداخته بود، اما باید اساساً به آن پرداخته میشد.
وی در مورد اعلام اجرای طرح ترافیک در روزهای گذشته، اظهار کرد: علت عدم اعلام آن ناهماهنگی است. قاعدتاً باید به موقع اعلام شود. هماهنگی در تهران کار مشکلی است، اما به هرشکل باید صورت بگیرد.