رییس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌سواران در سه‌ماهه پاییز امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام آمار تخلفات موتورسیکلت‌سواران در سه‌ماهه پاییز امسال اظهار کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌ها در سطح پایتخت ثبت شده است که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به انضباط ترافیکی در این حوزه است.

وی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی با بیش از ۵۴۶ هزار فقره همچنان در صدر تخلفات قرار دارد؛ موضوعی که بیشترین نقش را در شدت جراحات و مرگ‌ومیر موتورسواران دارد.

وی ادامه داد: عبور از محل ممنوع با بیش از ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ فقره از دیگر تخلفات پرتکرار بوده است. عبور از خطوط ویژه نیز بیش از ۸۳ هزار و ۸۰۰ فقره ثبت شده که موجب اختلال در حرکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود. پوشش یا مخدوش‌کردن پلاک با بیش از ۷۷ هزار و ۷۴۰ فقره از تخلفاتی است که معمولاً برای فرار از قانون انجام می‌شود و برخورد با آن با جدیت ادامه دارد. همچنین عبور یا توقف در پیاده‌رو با بیش از ۴۸ هزار فقره از تخلفاتی است که مستقیماً امنیت عابران پیاده را تهدید می‌کند.

سردار موسوی پور، با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تصادفات شهری با موتورسیکلت مرتبط است، گفت: رفتار‌های پرخطر موتورسواران نه‌تنها جان خودشان، بلکه جان عابران و سایر رانندگان را نیز تهدید می‌کند. پلیس با هدف حفظ امنیت شهروندان، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را با جدیت ادامه خواهد داد.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر موتورسواران است؛ ضربه مستقیم به سر حتی در سرعت‌های پایین می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود. عبور از محل ممنوع و خطوط ویژه باعث افزایش احتمال برخورد با خودرو‌های عبوری و اتوبوس‌های تندرو می‌شود. پوشش پلاک علاوه بر جرم بودن، امکان شناسایی در تصادفات را کاهش و فرار از مسئولیت را افزایش می‌دهد و امنیت اجتماعی را مختل می‌کند.
حرکت در پیاده‌رو یکی از خطرناک‌ترین رفتارهاست؛ برخورد موتورسیکلت با عابر حتی در سرعت کم می‌تواند آسیب‌های شدید ایجاد کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از همه موتورسیکلت‌سواران خواست تا با رعایت قوانین، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، پرهیز از تردد در مسیر‌های ممنوعه و احترام به حقوق عابران پیاده، سهم خود را در کاهش تصادفات و حفظ امنیت شهری ایفا کنند. رعایت مقررات نه‌تنها از بروز حوادث تلخ جلوگیری می‌کند، بلکه به روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی همه شهروندان کمک خواهد کرد.

