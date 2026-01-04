شهرداری تهران با هدف کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در افق ۱۰ ساله برنامه‌ای جامع تدوین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- زینب عبادی، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تشریح نتایج تحلیل‌های آماری تصادفات شهری، اظهار کرد: موتورسواران و عابران پیاده بیش از ۸۰ درصد تصادفات منجر به فوت در پایتخت را به خود اختصاص می‌دهند که این گروه‌ها در کانون برنامه‌های ایمنی شهرداری قرار دارند.

عبادی با اشاره به تحلیل داده‌های سامانه GIS از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بزرگراه‌ها و برخی تقاطع‌های خاص شهری به دلیل سرعت بالا و ضعف‌های ایمنی، بیشترین عارضه و نیاز به مداخله را دارند.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران گفت: در سال ۱۴۰۲، ۴۶ درصد جان‌باختگان موتورسوار، ۴۲ درصد عابر پیاده و ۱۲ درصد سرنشین خودرو بوده‌اند. این الگو در سال ۱۴۰۳ نیز با تغییرات جزئی ادامه داشته و سهم موتورسواران به حدود ۴۴ درصد رسید.

وی افزود: برآیند این آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع موتورسواران و عابران پیاده بیش از ۸۰ درصد تصادفات منجر به فوت را تشکیل می‌دهند.

عبادی با اشاره به روند افزایشی تصادفات تصریح کرد: تعداد فوتی‌های سالانه از ۵۳۳ نفر به ۶۲۴ نفر افزایش یافته و در سال گذشته نیز ۶۲۲ فوتی ثبت شده است. نکته نگران‌کننده این است که امسال در هشت‌ماهه ابتدایی سال، ۶۰۲ فوتی رخ داده که تقریباً معادل کل تلفات یک سال کامل است.

به گفته وی، ۵۶ درصد تصادفات در ساعات شب رخ می‌دهد و حدود ۵۹ درصد تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها ثبت شده است. همچنین بیشترین قربانیان در بازه سنی ۲۱ تا ۴۰ سال قرار دارند که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با اشاره به تصویب برنامه عملیاتی ایمنی ترافیک تصریح کرد: این برنامه در دو بازه زمانی تعریف شده و هدف آن کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در افق ۱۰ ساله است؛ به‌طوری‌که ۳۰ درصد کاهش در ۵ سال نخست و ۲۰ درصد کاهش در ۵ سال دوم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این برنامه شامل ۵۱ اقدام عملیاتی است و کاملاً همراستا با برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور تدوین شده است.

عبادی با تأکید بر اولویت ایمنی عابران پیاده گفت: حدود ۳۸ درصد تصادفات مربوط به عابران پیاده در بزرگراه‌ها و معابر اصلی رخ می‌دهد. ما به‌طور جدی بر ایمن‌سازی اطراف مدارس تمرکز داریم؛ به‌گونه‌ای که نباید هیچ حادثه منجر به فوتی در محدوده مدارس داشته باشیم.

وی از جمله اقدامات شهرداری اصلاح هندسی مقاطع پرخطر، محدودیت سرعت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت در اطراف مدارس، اصلاح زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی به نفع عابران پیاده، ایجاد مسیر‌های پیاده یکپارچه و کاهش تداخلات حرکتی عنوان کرد.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه خطای انسانی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: با اقدامات پیشگیرانه، آموزش، فرهنگ‌سازی، رفع نواقص راه، بهبود روشنایی، نصب حفاظ‌ها، کنترل سرعت و ساماندهی عملیات عمرانی و نظافت شهری می‌توان نقش شهرداری در پیشگیری از تصادفات را به‌طور مؤثر ایفا کرد.

وی در پایان با اشاره به نقش آموزش و اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: تولید محتوای آموزشی، هشدار‌های بصری و ساخت کلیپ‌ها و فیلم‌های آموزشی در کنار اقدامات فیزیکی، از محور‌های مهم برنامه ایمنی ترافیک شهرداری تهران است تا در نهایت به تحقق شهر ایمن‌تر و کاهش پایدار تلفات انسانی دست یابیم.

