باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز ۱۴ دی ماه بنزین ویژه وارداتی بر اساس اطلاعیه بورس انرژی عرضه خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بورس انرژی قیمت پایه هر لیتر بنزین ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است.
|حداکثر خرید تن
|حداقل خرید تن
|۲۴۰,۰۰۰ لیتر
|۳۰,۰۰۰ لیتر
همچنین باید اشاره کرد حجم عرضه ۱۸۰ هزار لیتر خواهد بود و ساعت دوازده و نیم این عرضه انجام میشود.
|محدوده حداکثر نوسان قیمت پایه
|محدوده حداقل نوسان قیمت پایه
|پنج
|پنج
گفتنی است، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در خصوص قیمت و شرایط عرضه بنزین سوپر پیش از این گفته بود: «قیمت بنزین سوپر نسبت به عرضه قبلی با رشد همراه بوده و قیمت پایه اعلامی ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. حداقل حجم خرید در این عرضه ۱۰ هزار لیتر خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۳.۳ درصد است و قیمت اعلامشده بدون در نظر گرفتن مالیات بوده و سایر شرایط عرضه مشابه عرضههای قبلی است که پیشتر در بورس انرژی ایران انجام شده است.»