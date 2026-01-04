امروز ۱۴ دی ماه بنزین ویژه وارداتی بر اساس اطلاعیه بورس انرژی عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۱۴ دی ماه بنزین ویژه وارداتی بر اساس اطلاعیه بورس انرژی عرضه خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه بورس انرژی  قیمت پایه هر لیتر بنزین ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است.

حداکثر خرید تن‌ حداقل خرید تن‌
۲۴۰,۰۰۰ لیتر ۳۰,۰۰۰ لیتر

همچنین باید اشاره کرد حجم عرضه ۱۸۰ هزار لیتر خواهد بود و ساعت دوازده و نیم این عرضه انجام میشود.

محدوده حداکثر نوسان قیمت پایه‌ محدوده حداقل نوسان قیمت پایه‌
پنج پنج

گفتنی است، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در خصوص قیمت و شرایط عرضه بنزین سوپر پیش از این گفته بود: «قیمت بنزین سوپر نسبت به عرضه قبلی با رشد همراه بوده و قیمت پایه اعلامی ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. حداقل حجم خرید در این عرضه ۱۰ هزار لیتر خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۳.۳ درصد است و قیمت اعلام‌شده بدون در نظر گرفتن مالیات بوده و سایر شرایط عرضه مشابه عرضه‌های قبلی است که پیش‌تر در بورس انرژی ایران انجام شده است.»

برچسب ها: بورس انرژی ، بنزین ، بنزین سوپر
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
استقبال نمیشه و این طرح جمع میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
تا دیر نشده ، قیمت عرضه بنزین سوپر را
حداقل 90 هزار تومان کنید ، چون اقشار
مصرف کننده بنزین سوپر ، توان پرداخت آنرا دارند !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۴ دی ۱۴۰۴
مگه تو خبرهای قبلی نگفتید قیمتش ۶۲۹۰۰ شده ؟ چرا دوباره رفت بالا
۰
۰
پاسخ دادن
