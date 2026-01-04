باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - محمد مؤمنی، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال، درباره شرایط فعلی این تیم و پیروزی اخیر مقابل سپاهان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: استقلال با روند فعلی، انتظارات هواداران را بالا برده و همه انتظار دارند این تیم به سمت قهرمانی حرکت کند. همین موضوع فشار زیادی روی مجموعه باشگاه ایجاد کرده، اما پیروزی مقابل سپاهان تا حد زیادی آرامش به مدیریت باشگاه، کادر فنی و بازیکنان منتقل کرد.
وی ادامه داد: این برد به استقلال کمک کرد تا با شرایط بهتری برای نیمفصل دوم آماده شود. بحث پنجره نقلوانتقالاتی هنوز مشخص نیست، اما خبر تمدید قرارداد دیدیه اندونگ اگر صحت داشته باشد، خبر خوشایندی برای هواداران محسوب میشود.
مؤمنی با اشاره به حریف اصفهانی گفت: سپاهان تیمی بسیار خوب و قابل احترام است و گرفتن نتیجه مقابل این تیم در اصفهان پس از سالها، دستاورد ارزشمندی برای استقلال بود. ساپینتو نیز تجربه مهمی در این بازی کسب کرد و با سه امتیاز، استقلال را دوباره به صدر جدول نزدیک کرد.
پیشکسوت استقلال درباره حواشی پیرامون رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی عنوان کرد: رفتار این دو بازیکن مورد تأیید نیست و نشان میدهد بازیکنان باید تمرکز خود را روی بازی و خدمت به استقلال بگذارند. بازیکن برای حضور در ترکیب تیم باید با تلاش خودش مربی را قانع کند.
وی افزود: جانشینان این دو بازیکن با نهایت تلاش بازی میکنند و حتی بازیکنانی مثل صالح حردانی در دقیقه ۹۰ هم تلاش خود را متوقف نمیکنند. این رقابت سخت نشان میدهد که شرایط برای رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی به هیچ وجه ساده نیست.
مؤمنی ادامه داد: حضور این بازیکنان در تیم باید مدیریت شود تا آسیبی به بدنه تیم وارد نشود. پچپچها و حرف و حدیثها در تیم سریع منتشر میشود و اگر کنترل نشود، به جای کمک میتواند آسیبزا باشد.
وی تأکید کرد: تمرین انفرادی و گذاشتن تصاویر تمرین در فضای مجازی کمکی به آمادگی تیمی نمیکند. آمادگی ذهنی و تیمی تنها در تمرینات گروهی و زیر نظر کادر فنی مشخص میشود. کمک به تیم محدود به زمین بازی نیست؛ حتی بازیکنانی که روی نیمکت یا سکو هستند، میتوانند اثرگذار باشند.
مؤمنی با اشاره به بازیهای پیشروی استقلال گفت: پس از تعطیلات، استقلال دو بازی مهم دارد؛ یکی مقابل فولاد در جام حذفی و دیگری برابر تراکتور در لیگ برتر. تیمهای دسته پایینتر با انگیزه زیادی مقابل تیمهای بزرگ ظاهر میشوند و بازیکنان استقلال نباید اجازه دهند حریف به اعتماد به نفس برسد.
وی افزود: استقلال باید متد تمرینی خود را به شکلی تنظیم کند که پلن A و پلن B داشته باشد و از فرصتهای ایجاد شده در زمین به بهترین شکل استفاده کند. در بازی با سپاهان برخی فرصتها به دلیل برنامهریزی تاکتیکی ناقص از دست رفت که باید در نیمفصل دوم برطرف شود.
مؤمنی خاطرنشان کرد: نقش کادر مربیگری در ارتقای کیفیت بازیکنان بسیار مهم است. به عنوان مثال، در صحنه تکبهتک سعید سحرخیزان مقابل سپاهان، او فرصت را از دست داد و این موضوع نشاندهنده نیاز به آموزش بیشتر و تمرینات دقیقتر است.
وی افزود: موقعیتهای تکبهتک برای مهاجم موهبت است، اما اگر نتواند از آنها استفاده کند، به یک آسیب تبدیل میشود. این موضوع پیام مهمی برای کادر فنی دارد و باید نقاط ضعف بازیکنان در تعطیلات نیمفصل برطرف شود.
پیشکسوت استقلال در پایان گفت: دیدار مقابل تراکتور از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند مسیر استقلال به قهرمانی را هموار کند. تیم باید از امتیازهای گذشته دفاع کند و با آمادگی کامل وارد این بازی شود تا هواداران را خوشحال کند.