باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گفته می شود رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، روز شنبه به زندانی در نیویورک منتقل شد، تنها چند ساعت پس از آن‌که نیرو‌های ویژه آمریکا در علمیات ربایش او را از کشورش خارج و به هواپیما منتقل کردند — اقدامی که دونالد ترامپ گفته بود ونزوئلا را تحت کنترل مؤثر آمریکا قرار خواهد داد.

این اعلام ترامپ پس از یک حمله قبل از سپیده‌دم رخ داد که در آن نیرو‌های کماندو مادورو و همسرش را گرفتند، در حالی که حملات هوایی به اهدافی در کاراکاس و اطراف آن انجام شد.

یک هواپیمای دولتی آمریکا حامل مادورو بلافاصله پس از غروب آفتاب در یک پایگاه نظامی فرود آمد و سپس با هلیکوپتر به نیویورک منتقل شد تا او و همسرش به اتهامات واهی قاچاق مواد مخدر محاکمه شوند.

کاخ سفید ویدئویی از مادورو منتشر کرد که دست‌بند زده و با صندل در حال عبور از یک مرکز سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در نیویورک همراه با مأموران فدرال است. در این ویدئو، این سیاستمدار چپ‌گرای ۶۳ ساله به زبان انگلیسی می‌گوید: «شب بخیر، سال نو مبارک.»

با وجود موفقیت این عملیات پرخطر، سرنوشت آینده بسیار نامشخص است.

ترامپ گفت که «افرادی» از کابینه او مسئولیت اداره ونزوئلا را بر عهده خواهند گرفت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ترامپ همچنین اشاره کرد که ممکن است نیرو‌های زمینی آمریکا مستقر شوند و گفت واشنگتن «از حضور نیرو‌های زمینی نمی‌ترسد.» با این حال، او ظاهراً امکان روی کار آمدن مخالفان ونزوئلا را رد کرد و گفت می‌تواند با معاون رئیس‌جمهور مادورو، دلسی رودریگز، همکاری کند.

یکی از جنبه‌های روشن شده این بود که ترامپ به ذخایر نفتی وسیع ونزوئلا علاقه‌مند است.

او گفت: «شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا وارد خواهند شد، میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد و زیرساخت‌های به‌شدت آسیب‌دیده را تعمیر خواهند کرد.»

«ما حجم زیادی نفت خواهیم فروخت.»

ترامپ رهبر اپوزیسیون را کنار گذاشت

ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان که سال گذشته جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ساعت آزادی فرا رسیده است.»

او خواستار آن شد که نامزد انتخابات اپوزیسیون ۲۰۲۴، ادموندو گونزالز اوروتیا، «فوراً» ریاست‌جمهوری را بر عهده بگیرد.

اما ترامپ نسبت به احتمال روی کار آمدن ماچادو سرد بود و گفت او در ونزوئلا «حمایت یا احترام» ندارد. در عوض، ترامپ رودریگز، معاون مادورو را تبلیغ کرد و گفت: «او اساساً حاضر است آنچه ما برای شکوفایی دوباره ونزوئلا لازم می‌دانیم انجام دهد.»

رودریگز این موضوع را رد کرد، خواستار آزادی مادورو شد و متعهد شد که از کشور دفاع کند. دیوان عالی ونزوئلا شنبه شب دستور داد رودریگز «به‌صورت موقت» اختیارات ریاست‌جمهوری را بر عهده بگیرد.

ترامپ همچنین نشان داد که احتمال مداخله طولانی‌مدت آمریکا وجود دارد: «ما تا زمانی که انتقال صحیح صورت گیرد، خواهیم ماند.»

به درخواست ونزوئلا، شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای بررسی بحران تشکیل جلسه خواهد داد.

منبع: خبرگزاری فرانسه