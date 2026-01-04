باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - باشگاه تراکتور در نیم فصل رقابت های لیگ برتر و در پنجره زمستانی نقل و انتقالات با بازیکنان زیادی وارد مذاکره شده است اما در دو مورد تراکتوری‌ها نتوانستند به خواسته خود برسند.

اولین آنها مهدی قایدی بود که با وجود پیشنهاد بالای تراکتور باز هم تصمیم دارد در امارات بماند و دومی هم احمد نوراللهی است که هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران ندارد و پرسپولیس نیز از اولویت‌های این بازیکن است.

تراکتوری‌ها موفق شدند نظر شهریار مغانلو را برای حضور در تبریز جلب کنند و به تازگی گفته می شود ابوالفضل جلالی جدایی طلب تیم استقلال نیز با تبریزی‌ها به توافق رسیده است و انتظار می‌رود بلافاصله بعد از فسخ با استقلال این بازیکن شاگرد دراگان اسکوچیچ در تراکتور شود.