باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدحسین دهناد گفت: شهر قم به دلیل ویژگیهای خاص کالبدی و مذهبی، در مقاطع مختلف سال با حجم بالای سفرهای درونشهری و برونشهری مواجه است و مدیریت ترافیک در ایام مناسبتها نمیتواند مشابه روزهای عادی باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پیشبینی چهار پارکسوار در چهار جهت اصلی شهر در طرح جامع قم تصریح کرد: هرچقدر خیابان یا پارکینگ جدید ایجاد شود، باز هم خودرو وارد شهر خواهد شد، مگر اینکه بخشی از سفرها به سمت استفاده از حملونقل عمومی هدایت شود؛ پارکسوارها دقیقاً با همین هدف طراحی شدهاند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم یکی از دلایل اصلی قفلشدگی ترافیک در مناسبتها را پارک حاشیهای خودروها در معابر مرکزی دانست و گفت: محدود بودن عرض خیابانها و پارک خودرو در دو طرف معابر، گلوگاههای ترافیکی ایجاد میکند، در حالی که با هدایت خودروها به پارکسوارها میتوان از ورود آنها به هسته مرکزی شهر جلوگیری کرد.
دهناد با بیان اینکه استفاده از پارکسوارها باید برای شهروندان جذاب باشد، افزود: رایگان بودن فضای پارکینگ در پارکسوارها و فراهم شدن دسترسی سریع و منظم با ناوگان اتوبوسرانی، نقش تعیینکنندهای در استقبال مردم دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در ادامه به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی قم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در خطوط شهری وجود داشت، اما امروز این تعداد حداقل ۲ برابر شده و هدفگذاری ما افزایش آن به حدود ۳۰۰ دستگاه در ماههای آیندهاست.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم با تأکید بر ثبت و پایش لحظهای عملکرد ناوگان اتوبوسرانی عنوان کرد: در مجموعه اتوبوسرانی، اطلاعات خطوط و ایستگاهها بهصورت برخط ثبت میشود و امکان رصد لحظهای وضعیت برای مدیران و حتی در قالب تورهای رسانهای فراهم است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در عین حال تصریح کرد: با وجود بهبود وضعیت نسبت به گذشته، قم هنوز به یک سیستم حملونقل عمومی کاملاً مطلوب و کارآمد نرسیده و چالشهایی مانند هسته تاریخی شهر، معابر کمعرض و نگاه خودرومحور در طراحیهای گذشته همچنان وجود دارد، اما اقدامات انجامشده نشاندهنده حرکت رو به جلو در مسیر ساماندهی ترافیک شهری است.
منبع:شورای اسلامی شهر قم