شهردار منطقه ۱۸ گفت: هر نوع تعدی و دست درازی به اراضی بخش حریم به مثابه تنفسگاه شهر، خط قرمز جدی مدیریت شهری بوده و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند برای تأمین منافع خویش، این حدود را نادیده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی که در گزارشی به تبیین و تشریح تمهیدات یکسال اخیر مدیریت شهری منطقه در بخش حریم پرداخته بود، از تخریب ۴۰۵ مورد مستحدثات و باز گردانی بیش از ۱۱ هکتار از اراضی به کاربری اولیه یا همان زراعی خبر داد. 

وی ادامه داد: تداخل مدیریتی در این بخش از جمله موانعی است که خواسته یا ناخواسته مسیر خدمات رسانی مدیریت شهری را دچار معضلاتی کرده و در همین اثنا نیز تعداد قلیلی از افراد فرصت طلب و سودجو اقدام به دورچینی، احداث بنا، سوله، استقرار کانکس، پخش تراشه آسفالت و کاشت نهال کرده که پس از احصاء و صدور اخطاریه‌های لازم، با هماهنگی عوامل انتظامی و اخذ مجوز از دستگاه قضا، کلیه اعمال فاقد وجاهت قانونی صورت گرفته تخریب و اراضی به حالت اولیه خویش یعنی کاربری زراعی بازگردانده شدند.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه بعنوان متولی اصلی اداره امورات این بخش از شهر طی مدت یکسال اخیر توانسته تعداد ۴۰۵ مورد از تخلفات صورت گرفته اعم از دیوار کشی، فنس کشی، پرچین، احداث سوله، اتاقک، انباری، سرویس بهداشتی، استخر، استقرار درب، کانکس، کاشت نهال و پخش تراشه آسفالت به مساحت ۱۱۴ هزار و ۴۱۰ متر مربع را تخریب نماید. 

محمدی با اشاره به این نکته که بخش حریم بعنوان تنفسگاه شهر همواره آبستن بروز چنین تخلفات و اعمال فاقد وجاهت قانونی است، تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه بر اساس رسالتی که عهده دار بوده، همواره با بهره گیری از رصد هوائی و انجام گشت زنی‌های مستمر، به وظایف ذاتی خویش یعنی حفظ و صیانت از این محدوده سرزمینی عمل نموده و کارشکنی و عدم همکاری از سوی مسئولین شهر‌های همجوار نیز کوچکترین خللی را نمی‌تواند برای تحقق این اهداف ایحاد نماید.

