باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - با حضور مسئول امور دام شهرستان کیار، روند توزیع نهادههای دامی ویژه دامداران صنعتی این شهرستان مورد نظارت و بررسی قرار گرفت تا شفافیت و عدالت در تخصیص نهادهها به واحدهای بهرهبردار تضمین شود.
کوروش رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از توزیع ۶۰ تن جو و ۲۷ تن ذرت دامی بین دامداران صنعتی این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از تولید و تقویت دامداریهای صنعتی انجام شده است، افزود: ۲۰ تن کنجاله سویا نیز توسط عاملان توزیع خریداری شده و در روزهای آینده بین دامداران شهرستان توزیع خواهد شد.
رضایی با اشاره به نظارت مستقیم مسئول امور دام شهرستان بر روند توزیع نهادهها، هدف از این بازدیدها را اطمینان از توزیع دقیق، عادلانه و بهموقع سهمیه نهادههای دامی و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین عنوان کرد.
در ادامه مسلم اسماعیلی مسئول امور دام شهرستان کیار نیز با تأکید بر اهمیت تأمین منظم نهادههای دامی، نقش آن را در پایداری تولید و حمایت از دامداران صنعتی بسیار مهم دانست.
وی تصریح کرد: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله بررسی کیفیت نهادهها، نحوه ذخیرهسازی و روند تحویل به دامداران مورد ارزیابی قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: طی دو ماه گذشته بیش از ۵۰۰ تن خوراک دام و ۲۰۰ تن سبوس در بین دامداران شهرستان کیار توزیع شده است.