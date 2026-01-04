فدراسیون جهانی تیراندازی در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی تیراندازی در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان را اعلام کرد. بر اساس رنکینگ که در ابتدای ماه ژانویه منتشر شده است، هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر به ترتیب در رده هفتم و هشتم قرار دارد. همچنین وحید گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر در بین ۲۰ تیرانداز برتر جهان قرار گرفت.

رده‌بندی تیراندازان کشورمان در پایان سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۴۷- شرمینه چهل امیرانی
۱۱۱- فاطمه امینی
۱۱۶- نجمه خدمتی

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۷- امیر محمد نکونام
۵۹- محمد مهدی طهماسبی
۸۱- پوریا نوروزیان
۱۳۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:

۵۱- نجمه خدمتی
۱۲۰- فاطمه امینی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۴۰- امیر محمد نکونام
۹۹- پوریا نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۸- هانیه رستمیان
۴۸- سامیه یاسی
۹۲- مینا قربانی
۱۱۶- گلنوش سبقت الهی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۵- وحید گل‌خندان
۶۹- جواد فروغی
۷۹- امیر جوهری خو

تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۷- هانیه رستمیان
۹۰- گلنوش سبقت الهی

تراپ بانوان:

۷۴- مرضیه پرورش نیا

تراپ مردان:

۸۶- محمد بیرانوند
۱۷۸-امیر حسین آقازاده

اسکیت مردان:

۱۶۲- امیر محمد دادگر

