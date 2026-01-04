باشگاه خبرنگاران جوان - از ماه‌ها پیش، یک تیم کوچک «سیا» در منطقه حضور داشت و برنامه روزانه «نیکولاس مادورو» را زیر نظر می‌گرفت. شب شنبه، بیش از ۱۵۰ هواپیما از ۲۰ پایگاه در نیمکره غربی به پرواز درآمدند و همزمان جنگجویان «دلتا فورس» به مخفیگاه رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش «سیلیا فلورس» حمله کردند. در کمتر از سه ساعت، آن دو ربوده و به کشتی «ایوو جیما» منتقل شدند تا به نیویورک برده شوند.

به گزارش «اسرائیل هیوم»، برنامه‌ریزی این عملیات از تابستان آغاز شد. دولت «دونالد ترامپ» مادورو را به اداره یک «دولت تروریستی مواد مخدر» و تقلب در انتخابات ۲۰۲۴ متهم کرده بود و جایزه شناسایی او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده بود. از سپتامبر، ده‌ها حمله به قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا انجام شد که در آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.

یک تیم کوچک از مأموران «سیا» از ماه اوت در منطقه مستقر شدند و اطلاعات دقیقی درباره برنامه روزانه مادورو و حرکات او جمع‌آوری کردند. این آژانس همچنین یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور ونزوئلا داشت که تحرکات او را گزارش می‌داد. جنگجویان «دلتا فورس» یک ماکت دقیق از مخفیگاه مادورو ساختند و نفوذ به آن را بار‌ها تمرین کردند. «ترامپ» چهار روز قبل از اجرای عملیات، آن را تأیید کرد، اما مقامات نظامی و اطلاعاتی پیشنهاد کردند تا شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تر شود.

جمعه شب، در حالی که «ترامپ» و مشاورانش در «مارالاگو» جمع شده و پخش زنده را تماشا می‌کردند، بیش از ۱۵۰ هواپیما از ۲۰ پایگاه در سراسر نیمکره غربی، شامل جنگنده‌های «اف-۳۵» و «اف-۲۲» و بمب‌افکن‌های «بی-۱»، به پرواز درآمدند و به اهداف نظامی در داخل و اطراف «کاراکاس» از جمله سامانه‌های دفاع هوایی حمله کردند. همزمان، نیرو‌های ویژه مجهز به ابزار‌های برش در‌های فولادی، وارد پایتخت شدند.

«ترامپ» این مخفیگاه را یک «قلعه به خوبی محافظت‌شده» توصیف کرد. او گفت مادورو سعی کرد به یک اتاق امن فولادی برسد، اما موفق نشد؛ زیرا نیرو‌ها آنقدر سریع حمله کردند که فرصت نیافت. زوج ربودهشده تسلیم شدند و به یک هلیکوپتر منتقل شدند. «ترامپ» اعلام کرد چندین سرباز آمریکایی زخمی شدند، اما هیچ کشته‌ای نداشتند و یک هلیکوپتر مورد اصابت قرار گرفت ولی توانست به پرواز ادامه دهد. تا ساعت ۳:۲۰ بامداد، هلیکوپتر‌ها از بالای آب گذشتند و مادورو و همسرش در آنها بودند.

دولت ونزوئلا این حمله را «جدی‌ترین تجاوز نظامی» ایالات متحده خواند و آن را محکوم کرد. «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور، از مادورو و همسرش «نشانه حیات» خواست. در «کاراکاس» وضعیت اضطراری اعلام شد و ارتش در شهر مستقر گردید.

ایران، چین و روسیه نیز این عملیات را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران آن را «نقض آشکار صلح و امنیت بین‌المللی» خواند. دولت آمریکا در هفته‌های اخیر با انتقادات فزاینده‌ای درباره قانونی بودن حملات به کشتی‌های مواد مخدر مواجه بود. در کنفرانس مطبوعاتی، «ترامپ» و تیمش تأکید کردند که عملیات «مطابق با قوانین آمریکا» انجام شده و در واقع اجرای حکم بازداشتی بود که در سال ۲۰۲۰ علیه مادورو صادر شده بود.

«پم بوندی»، دادستان کل، اعلام کرد مادورو و همسرش در دادگاه فدرال نیویورک به اتهام «تروریسم مواد مخدر»، توطئه برای واردات کوکائین و نگهداری سلاح‌های خودکار متهم شده‌اند. او گفت آنها به زودی در خاک آمریکا و در دادگاه‌های آمریکا با عدالت رو‌به‌رو خواهند شد.

«ترامپ» در مصاحبه با «فاکس نیوز» گفت: «من آن را طوری تماشا کردم که انگار یک برنامه تلویزیونی را تماشا می‌کنم. اگر سرعت و خشونت را دیده باشید، واقعاً شگفت‌انگیز بود. هیچ کشور دیگری روی کره زمین وجود ندارد که بتواند چنین مانوری را انجام دهد.»

او افزود ایالات متحده ونزوئلا را تا زمانی که بتوانیم انتقال قدرت امنی داشته باشیم اداره خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی کرد که «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر مخالفان، «دوران بسیار سختی را برای اداره کشور خواهد داشت» و شرکت‌های نفتی آمریکایی در بازار منابع طبیعی محلی مشارکت خواهند کرد.

در حال حاضر حدود ۱۵۰۰۰ سرباز آمریکایی در منطقه حضور دارند که برای کنترل کامل کشور کافی نیست. مقامات دولتی ونزوئلا هنوز کنترل «کاراکاس» را در دست دارند و به نظر نمی‌رسد قصد واگذاری قدرت را داشته باشند. «ولادیمیر فدرینو»، وزیر دفاع، در پیام ویدیویی خود خواستار مقاومت شد و استانداران استان‌ها سوگند وفاداری به دولت مرکزی یاد کردند، اگرچه مشخص نیست در حال حاضر چه کسانی سمت‌های خود را حفظ کرده‌اند.

منبع: اسرائیل هیوم