بعید است کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی تصویب شود

مدیر پژوهش ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی در واکنش به پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی از سوی وزیر بهداشت گفت: «پیش‌بینی من این است که این پیشنهاد وزارت بهداشت اصلاً اجرایی و عملی نمی‌شود.»

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی نامه اخیر وزارت بهداشت به رئیس‌جمهور و درخواست برای بازگشت ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به سطح سال ۱۴۰۰، بار دیگر موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است.

محمد عسگریان؛ مدیر پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به این مکاتبه، تأکید کرد که دستگاه اجرایی امکان وتوی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.

وی گفت: «دستگاه اجرایی طبیعتاً نمی‌تواند مصوبه شورای عالی را با این عقب‌گرد قانونی وتو کند؛ همان‌طور که فرضاً نمی‌تواند مصوبات مجلس را وتو کند. از وزارت بهداشت هم چنین چیزی خواسته نشده است».

او با بیان اینکه مکاتبه وزارت بهداشت با رئیس‌جمهور در قالب پیشنهاد انجام شده، تصریح کرد: «وزارت بهداشت فقط پیشنهاد داده و خودش هم می‌داند که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه شورا ایجاد شود، این موضوع باید در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود».

عسگریان در عین حال خاطرنشان کرد: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً با هدف تقویت مناطق محروم تصویب شده است».

وی با اشاره به سرنوشت این پیشنهاد، تصریح کرد: «پیش‌بینی من این است که این پیشنهاد وزارت بهداشت اصلاً نمی‌شود و فکر نمی‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم جدیدی درباره آن بگیرد».

عسگریان در پاسخ به این پرسش که آیا فشار اجتماعی مانع اجرای این پیشنهاد خواهد شد، گفت: «بله. فشار اجتماعی، مطالبه داوطلبان و پیگیری نمایندگان مردم بالاست. سال گذشته هم دیدیم که همین فشار‌ها باعث شد ظرفیت افزایش پیدا کند، حتی با وجود توافقات اولیه برای محدودسازی».

او افزود: «به همین دلیل، مطالبه اجتماعی اجازه نمی‌دهد این پیشنهاد اجرایی شود».

منبع: عصر ایران

برچسب ها: ظرفیت پزشکی ، بهداشت و درمان
خبرهای مرتبط
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟
وزیر بهداشت در نامه‌ای به پزشکیان خواستار کاهش ظرفیت پزشکی شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد:
تامین هزار خوابگاه استیجاری در پی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو/ رونمایی از ۱۲ محصول دارویی و تجهیزات پزشکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
کشور همین الان درگیر کمبود پزشک و دندان پزشکه بعد وزارت پزشکان میگه ظرفیت رو کاهش بدیم. نمیتونید بکشید کنار که وزارت علوم افسار آموزش پزشکی رو به دست بگیره.
۱
۶
پاسخ دادن
۹ غذایی که می‌توانید بدون ترس از افزایش وزن از آنها لذت ببرید
امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟
آیا هوش مصنوعی مشاغل بخش مالی را خواهد بلعید؟
مشاهده یک سیاره سرگردان بزرگ در کهکشان راه شیری
اثرات مضر چربی حیوانی رد شد
درد مفاصل و کبودی؛ هشدار‌های اولیه هموفیلی در کودکان است
آلمان قصد دارد اعضای بدن انسان را در فضا تولید کند
ابداع یک هدست هوشمند که بیماری صرع را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
آخرین اخبار
امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟
اثرات مضر چربی حیوانی رد شد
آلمان قصد دارد اعضای بدن انسان را در فضا تولید کند
درد مفاصل و کبودی؛ هشدار‌های اولیه هموفیلی در کودکان است
آیا هوش مصنوعی مشاغل بخش مالی را خواهد بلعید؟
۹ غذایی که می‌توانید بدون ترس از افزایش وزن از آنها لذت ببرید
مشاهده یک سیاره سرگردان بزرگ در کهکشان راه شیری
ابداع یک هدست هوشمند که بیماری صرع را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
توسعه پوشش بیمه‌ای سالمندان در مسیر اجرا
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهندسان عمران به کوشش جهاد دانشگاهی تهران
خلوت اعتکاف فرصتی برای خانه‌تکانی درونی است
سه ماهواره ایرانی با موفقیت وارد فاز تست‌های مداری شدند
شکل‌گیری زیست‌بوم ملی فناوری‌های عصبی با ۹ هزار پژوهشگر
هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ شرط موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان
اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ۱۰۰ منطقه کشور
هشدار درباره یائسگی زودرس؛ از ناباروری تا پوکی استخوان
جهانگیر: بچه‌های امروز به مدرسه تعلق خاطر ندارند
بعید است کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی تصویب شود