بعید است کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی تصویب شود

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی نامه اخیر وزارت بهداشت به رئیس‌جمهور و درخواست برای بازگشت ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به سطح سال ۱۴۰۰، بار دیگر موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است.

محمد عسگریان؛ مدیر پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به این مکاتبه، تأکید کرد که دستگاه اجرایی امکان وتوی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.

وی گفت: «دستگاه اجرایی طبیعتاً نمی‌تواند مصوبه شورای عالی را با این عقب‌گرد قانونی وتو کند؛ همان‌طور که فرضاً نمی‌تواند مصوبات مجلس را وتو کند. از وزارت بهداشت هم چنین چیزی خواسته نشده است».

او با بیان اینکه مکاتبه وزارت بهداشت با رئیس‌جمهور در قالب پیشنهاد انجام شده، تصریح کرد: «وزارت بهداشت فقط پیشنهاد داده و خودش هم می‌داند که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه شورا ایجاد شود، این موضوع باید در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود».

عسگریان در عین حال خاطرنشان کرد: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً با هدف تقویت مناطق محروم تصویب شده است».

وی با اشاره به سرنوشت این پیشنهاد، تصریح کرد: «پیش‌بینی من این است که این پیشنهاد وزارت بهداشت اصلاً نمی‌شود و فکر نمی‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم جدیدی درباره آن بگیرد».

عسگریان در پاسخ به این پرسش که آیا فشار اجتماعی مانع اجرای این پیشنهاد خواهد شد، گفت: «بله. فشار اجتماعی، مطالبه داوطلبان و پیگیری نمایندگان مردم بالاست. سال گذشته هم دیدیم که همین فشار‌ها باعث شد ظرفیت افزایش پیدا کند، حتی با وجود توافقات اولیه برای محدودسازی».

او افزود: «به همین دلیل، مطالبه اجتماعی اجازه نمی‌دهد این پیشنهاد اجرایی شود».

منبع: عصر ایران