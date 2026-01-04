باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر وقیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۲۷ اجرا، میزبانی از ۸ هزار و ۱۰۱ مخاطب، ۳ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۹۰ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «فینگرفود» به کارگردانی سیما تیرانداز که از روز ۴ دی ماه اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با مجموع ۸ اجرا، میزبانی از ۷۶۴ مخاطب به فروشی معادل ۱۸۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «تاراتینا» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان هم که از روز ۷ دی ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۶ اجرا و میزبانی از ۱۵۶ مخاطب، معادل ۲۲ میلیون و ۲۰۰ فروش داشته است.

نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا که از روز ۵ دی ماه اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده با ۷ اجرا و ۳۷۵ تماشاگر به فروشی معادل ۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از روز ۲۸ آذر ماه اجرای خود را در تالار ۷۲ نفری سایه با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۱۲ اجرا و میزبانی از ۳۹۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی نیز که از روز ۲۸ آذرماه اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۱۲ اجرا و ۷۷۳ تماشاگر، ۱۵۰ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بعد از یک نمایش» به کارگردانی مریم یوسف هم که از ۴ دی ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده است تاکنون با ۸ اجرا و ۱۸۲ تماشاگر به فروشی معادل ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است..

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از ۲ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۲ اجرا، میزبان ۳۷۹ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان فروش دست یافته است..

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلایی» به کارگردانی علی شاه صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۲۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۱۲۶۵ تماشاگر باشد و به فروش ۱۵۵ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۲۳۸۵ نفر رسیده است.

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی