شهروندخبرنگار ما فیلمی از توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرستان مرزی صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی شهرستان مرزی صالح آباد با همکاری مشترک سازمان بهزیستی خراسان رضوی و بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌های استان این اقلام حمایتی با هدف تسهیل آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان تحت پوشش، تأمین و توزیع شد. هر سری جهیزیه شامل لوازم ضروری منزل از جمله: پنکه، بخاری گازی، فرش ۹ متری، ماشین لباسشویی، اجاق گاز ۵ شعله، جاروبرقی می‌باشد که هزینه هر سری جهیزیه مبلغ ۵۰ میلیون تومان و جمعا ۳۰۰ میلیون تومان است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:فتح الله برومندزاده -  خراسان رضوی

