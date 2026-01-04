باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در سیصد و هشتاد و پنچمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران باید سامانه شناسایی منابع آلاینده را آماده می‌کرد، اظهار داشت: فاوا باید این سامانه را تکمیل می‌کرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. گفتند که این موضوع را در دو مرحله به مناقصه گذاشته و کسی ورود نکرده است، اما این موضوع پذیرفته نیست و باید مذاکراتی صورت بگیرد و افراد به ورود به این موضوع ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ادامه داد: معاون برنامه ریزی شهرداری این موضوع را پیگیری و یادآوری کند. تمام آیتم‌های زمانی در مصوبه شورا به اتمام رسیده، اما هنوز سامانه آماده نشده است.

پیرهادی با بیان اینکه در محله مخصوص و نبی اکرم باید به هرشکلی بوستان ایجاد شود، خاطرنشان کرد: باید دو قطعه زمین یا ملک در این دو محله تملک شود تا مردم این محلات صاحب بوستان شوند. بودجه وجود دارد و ظرف یک سال گذشته چند بار تذکر دادیم که باید این اقدام صورت بگیرد. درست است که بافت محله ریزدانه است، اما باید پیگیری جدی در این خصوص انجام شود.