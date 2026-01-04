رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سامانه شناسایی منابع آلاینده گفت: فاوا باید این سامانه را تکمیل می‌کرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در سیصد و هشتاد و پنچمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران باید سامانه شناسایی منابع آلاینده را آماده می‌کرد، اظهار داشت: فاوا باید این سامانه را تکمیل می‌کرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. گفتند که این موضوع را در دو مرحله به مناقصه گذاشته و کسی ورود نکرده است، اما این موضوع پذیرفته نیست و باید مذاکراتی صورت بگیرد و افراد به ورود به این موضوع ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ادامه داد: معاون برنامه ریزی شهرداری این موضوع را پیگیری و یادآوری کند. تمام آیتم‌های زمانی در مصوبه شورا به اتمام رسیده، اما هنوز سامانه آماده نشده است.

پیرهادی با بیان اینکه در محله مخصوص و نبی اکرم باید به هرشکلی بوستان ایجاد شود، خاطرنشان کرد: باید دو قطعه زمین یا ملک در این دو محله تملک شود تا مردم این محلات صاحب بوستان شوند. بودجه وجود دارد و ظرف یک سال گذشته چند بار تذکر دادیم که باید این اقدام صورت بگیرد. درست است که بافت محله ریزدانه است، اما باید پیگیری جدی در این خصوص انجام شود.

برچسب ها: شورای شهر ، منابع آلاینده
خبرهای مرتبط
وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
عملکرد شورای شهر را مردم قضاوت کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
آخرین اخبار
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت