باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس معتقدند زمین ورزشگاه شهر قدس کیفیت لازم برای بازی را ندارد و احتمال میرود برای نیم فصل دوم تیمهای پر طرفدار تهرانی بازیهای خانگی خود را در ورزشگاه دیگری برگزار کنند.
گفته میشود ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به جز زمین شهر قدس از زمین تمرینی این تیم نیز رضایت ندارد در حال حاضر استقلالیها تنها از زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برای برگزاری تمرینات خود استفاده میکنند زمینی که به اعتقاد کادر فنی، پاسخگوی نیازهای یک تیم مدعی در لیگ برتر و رقابتهای حساس پیشرو نیست.
از سوی دیگر پرسپولیسیها به نسبت به زمین شهر قدس معترضند و معتقدند کیفیت بد چمن این ورزشگاه روی بازی این تیم تاثیر دارد.
یکی ۲ سال اخیر ورزشگاه شهر قدس میزبانی دیدارهای استقلال و پرسپولیس را بر عهده داشت و تعدد بازیهای انجام شده در این ورزشگاه کیفیت چمن را خراب کرده است البته باید اشاره کرد که اگر این ورزشگاه نبود شرایط برای فوتبال ایران دشوارتر از قبل بود، اما برای بازیهای دور برگشت شاید این ورزشگاه کمتر مورد استفاده قرار بگیرد.