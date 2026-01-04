باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در نیم فصل دوم بازی‌های خانگی را در زمینی به جز شهر قدس برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس معتقدند زمین ورزشگاه شهر قدس کیفیت لازم برای بازی را ندارد و احتمال می‌رود برای نیم فصل دوم تیم‌های پر طرفدار تهرانی بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه دیگری برگزار کنند.

گفته می‌شود ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به جز زمین شهر قدس از زمین تمرینی این تیم نیز رضایت ندارد در حال حاضر استقلالی‌ها تنها از زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برای برگزاری تمرینات خود استفاده می‌کنند زمینی که به اعتقاد کادر فنی، پاسخگوی نیاز‌های یک تیم مدعی در لیگ برتر و رقابت‌های حساس پیش‌رو نیست. 

از سوی دیگر پرسپولیسی‌ها به نسبت به زمین شهر قدس معترضند و معتقدند کیفیت بد چمن این ورزشگاه روی بازی این تیم تاثیر دارد.

یکی ۲ سال اخیر ورزشگاه شهر قدس میزبانی دیدار‌های استقلال و پرسپولیس را بر عهده داشت و تعدد بازی‌های انجام شده در این ورزشگاه کیفیت چمن را خراب کرده است البته باید اشاره کرد که اگر این ورزشگاه نبود شرایط برای فوتبال ایران دشوارتر از قبل بود، اما برای بازی‌های دور برگشت شاید این ورزشگاه کمتر مورد استفاده قرار بگیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
کیش میزبان پرسپولیس و سپاهان
بازیکن خارجی استقلال بی خیال فسخ شد
استقلال ۲ - ۱ سپاهان/ صعود آبی‌پوشان به رده سوم جدول
آمار پایین گلزنی در لیگ برتر فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرشاد احمدزاده از پرسپولیس جدا شد
چلسی مشتری تونالی شد
آخرین اخبار
فرشاد احمدزاده از پرسپولیس جدا شد
چلسی مشتری تونالی شد
دو بانوی ایرانی در جمع نامزد‌های برترین‌های فوتسال جهان ۲۰۲۵
پرنده سوئدی برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ شد
اعزام ۱۱ آزادکار به جام یاشاردوغو ترکیه
جباری ۲ بازیکن پرسپولیس را می‌خواهد
ورزشگاه ۶۶ هزار نفری پرسپولیس ساخته می‌شود
شهر قدس پیش‌دستی کرد: امکان میزبانی نداریم
رقم قرارداد بازیکن ازبک پرسپولیس مشخص شد
نوری: حاشیه‌ها نمی‌تواند مانع از پیشرفت استقلال شود
تیم دوم پرسپولیس تشکیل می‌شود
کیش میزبان پرسپولیس و سپاهان
دعوت ۳۴ بوکسور به اردوی تیم ملی
کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان انتخاب شدند
فرار موفقیت آمیز از جراحی با ندای قلبی!
حمودی: استقلال مدعی قهرمانی در جام حذفی است
مومنی: پیروزی استقلال مقابل سپاهان آرامش‌بخش بود
سرخابی‌ها شهر قدس را تحریم می‌کنند
فرهاد مجیدی در امارات آخر شد
رستمیان در رده هفتم و هشتم تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر جهان/ گل‌خندان در جمع ۲۰ تپانچه‌زن برتر
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
طارمی باز هم در یک کشور اروپایی جام گرفت
شهاب قید پرسپولیس را زد
علیجانوف به جمع ازبکی‌های پرسپولیس ملحق می‌شود
حضور سرگیف برای عقد قرارداد با پرسپولیس در تهران
برگزاری ۳ بازی تدارکاتی پرسپولیس در اردوی قطر
پاسخ منفی نوراللهی به تراکتور
سطح فنی لیگ امسال بهتر از سال گذشته نیست/ ایجنت‌ها بیشتر منافع خودشان را در نظر می‌گیرند
دوست دارم ملوان قهرمان لیگ شود/ حواشی در فوتبال ایران زیاد شده است