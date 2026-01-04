باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا نادعلی در سیصد و هشتاد و پنچمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مقام معظم رهبری پدری امت را بر عهده دارند، اظهار کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه منتظر شنیدن صدای ایشان بودند و حتی کسانی بعض داشتند، زیرا دیدند که تنها کسی که پناه آنهاست، نایب امام زمان (عج) است.

وی با بیان اینکه پویش «در مقابل ایرانیان زانو بزنید» در مدتی پیش رونمایی شد، خاطرنشان کرد: پویش «تکرار خواهد شد» نیز به رویارویی صهیونیستم و یهود مسئله دار با ایران پرداخته بود و رونمایی از نماد فاتح خیبر بی بدیل بود و با ارتفاع ۱۲ و عرض ۱۴ متر ساخته و رونمایی شد که به نظر می‌رسد قبل از این چنین حجمی را شاهد نبودیم.

نادعلی با اعلام اینکه ماجرا از روز به دنیا آمدن حضرت علی (ع) تا فاتح خیبر شب گذشته به نمایش گذاشته شد، تصریح کرد: خدمات شهید سلیمانی به امت اسلام نیز با استفاده از ظرفیت هنر به مردم نشان داده شد. این اقدام در شرایطی که همواره باید برای دنیا پیام داشته باشیم، اقدام بسیار خوبی است.

وی همچنین تصریح کرد: استاندار تهران اعلام کرده بود که ۱۵۰ هکتار آرامستان می‌سازد. فکر می‌کنم که وظایف را با هم اشتباه گرفته‌اند. همانطور که در حریم وارد شدند، در احداث آرامستان‌ها که علم و تخصص آن با شهرداری است، ورود کردند.