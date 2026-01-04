دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟

درباره چرایی حمله آمریکا به ونزوئلا دلایل متعددی از جمله تسلط یافتن به منابع حیاتی این کشور، کنترل صادرات نفت به چین و کمک به تشکیل یک دولت همسو با منافع آمریکا مطرح شده است. اما برخی معتقدند تلاش برای سرنگونی دولت مادورو یک دلیل پنهان دیگر هم دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالیکه رسانه‌های جریان اصلی آمریکا، تجاوز نظامی اخیر دولت ترامپ به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور را مأموریتی برای «آزادسازی مردم» و «سرکوب باند‌های مواد مخدر» توصیف می‌کنند، مرور تاریخ و تحلیل داده‌های اقتصادی، تصویر متفاوتی از واقعیت را به ما نشان می‌دهد. 

طبق این رویکرد، ونزوئلا نه به دلیل استبداد داخلی یا تجارت مواد مخدر، بلکه به دلیل نشستن روی یک پنجم ذخایر نفت اثبات‌شده جهان و به چالش کشیدن نظام «پترودلار»، به هدفی برای تغییر رژیم تبدیل شد؛ نظامی که برای حدود ۵۰ سال، آمریکا را  به‌عنوان قدرت اقتصادی برتر جهان نگه داشته است.

​۱. پترودلار؛ ستون فقرات امپراتوری آمریکا
​برای درک دلیل حمله به ونزوئلا، باید به سال ۱۹۷۴ بازگردیم؛ یعنی زمانی که «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی وقت آمریکا به توافقی تاریخی با عربستان سعودی رسید که بر مبنای آن، مقرر شد فروش نفت در جهان منحصراً به دلار آمریکا انجام شود و در مقابل، آمریکا هم پذیرفت تولیدکنندگان نفت را زیر چتر حفاظتی خود قرار دهد. 

این توافق، تقاضایی دائمی برای دلار در سراسر جهان ایجاد کرد و به آمریکا اجازه داد تا بدون ترس از تورم، تریلیون‌ها دلار اسکناس چاپ کند، زیرا کشور‌های دیگر مجبور بودند برای خرید انرژی، این دلار‌ها را از آمریکا بخرند یا ذخیره کنند و جالب است بدانید که بودجه نظامی چند صد میلیارد دلاری آمریکا مستقیماً از همین امتیاز پترودلار تأمین می‌شود.

​۲. دلارزدایی؛ گناه نابخشودنی ونزوئلا
​ونزوئلا تحت رهبری مادورو، خطرناک‌ترین اقدام ممکن را علیه منافع ملی آمریکا انجام داد و آن، شکستن انحصار دلار بود. از سال ۲۰۱۸، بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان رسماً اعلام کرد که دیگر برای معاملات نفتی خود از دلار استفاده نمی‌کند و یوان چین، روبل روسیه، یورو و حتی ارز‌های دیجیتال را جایگزین دلار کرد. ونزوئلا همچنین با همکاری چین و روسیه، سیستم‌های پرداخت موازی ایجاد کرد که ابزار «تحریم» آمریکا یعنی سوئیفت را عملاً بی‌اثر می‌کرد و می‎‌رفت تا با پیوستن به بریکس، به مرکز ثقل حذف دلار در حیاط خلوت آمریکا تبدیل شود.

​۳. الگوی جنایت‌های دلاری در تاریخ
​​تحلیلگران معتقدند که آمریکا هرگز به کشور‌هایی که نفت ندارند یا نفت‌شان را به دلار می‌فروشند (حتی اگر دیکتاتوری باشند)، حمله نظامی نمی‌کند. اما در مقابل، هرگز اجازه نداده است سیستم پترودلار توسط تولیدکنندگان بزرگ نفت به چالش کشیده شود. به عنوان مثل صدام حسین در سال ۲۰۰۰ فروش نفت به یورو را آغاز کرد و سه سال بعد، کشورش، به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی، اشغال و خودش سرنگون شد. جالب آنکه اولین اقدام دولت آمریکا پس از سرنگونی صدام، بازگرداندن فروش نفت به دلار بود.

مثال دوم، ​لیبی است؛ معمر قذافی در سال ۲۰۰۹ طرح «دینار طلا» را برای کل آفریقا پیشنهاد داد تا نفت را با طلا معامله کنند اما در سال ۲۰۱۱، ناتو با سرکردگی آمریکا، لیبی را به یک ویرانه تبدیل کرد. ونزوئلا با ذخایر نفتی ۵ برابر بیشتر از عراق و لیبی، تهدیدی به مراتب بزرگتر برای سلطه دلار بود و اگر موفق به حذف دلار می‌شد، کل آمریکای لاتین از این الگو پیروی می‌کردند.

​۴. اعتراف صریح در سپتامبر ۲۰۲۴
​برخلاف دهه‌های گذشته که مقامات آمریکایی نیت خود را پنهان می‌کردند، دونالد ترامپ شهریور سال گذشته در سخنرانی خود در «باشگاه اقتصادی نیویورک» پرده‌ها را کنار زد و صراحتاً گفت:​ «ما باید جایگاه دلار را به عنوان واحد پول بین‌المللی حفظ کنیم چراکه اگر دلار را ببازیم مثل این است که جنگ را باخته‌ایم و اگر چنین اتفاقی بیفتد ما به یک کشور جهان سومی تبدیل خواهیم شد. بنابراین، نمی‌توانیم و نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد!»

اعتراف صریح ترامپ به خوبی نشان می‌دهد که «دموکراسی» یا «مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر برای حفظ جان آمریکایی‌ها» یا هر بهانه دیگری تنها یک پوشش اخلاقی برای حفظ پادشاهی دلار و در واقع حفظ ارزش پول ملی آمریکا است چراکه بدون سلطه جهانی دلار، اقتصاد داخلی آمریکا با تورمی بی‌سابقه از هم خواهد پاشید و به قول ترامپ، به یک کشور جهان سومی تبدیل خواهد شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار در منطقه و جهان درخواست نتانیاهو جنایتکار را عمل و اجرا می کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا دنبال همه چی هست بجز دموکراسی ...
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی رضا
۱۴:۵۸ ۱۴ دی ۱۴۰۴
کاش برنامه ریزان کتب درسی آموزش و پرورش و آموزش عالی ما رو میدزدیدن می بردن
البته چاقو هیچوقت دسته خودشو نمی بره
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۴ دی ۱۴۰۴
نفت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
صددرصد مقاله صحیح است
ولی. فراموش کردید .بنویسید .طبق دستور کیسنحر وزیر امور خارجه امریکا ..کودتاچی پهلوی هم مثل یک نوکر بی اختیار
قبول کرد که پشتوانه نفت .دلار باشد .بجای ریال
که باعث افزایش ارزش ریال ما میشد.
اگر پشتوانه نفت ما ریال باشد .چرا که نه
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
چه انتطار بیجایی
دمکراسی در خود امریکا وجود ندارد
فقط بخاطر دست درازی به منابع طبیعی
ارزوی کلان سن .به ارزوی دیرینه اش رسید ولی به گور خواهد برد
چونکه وقت زیادی برایش باقی نمانده
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
پس امروز برای همه مردم دنیا ثابت شده است که آمریکا جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط 100 درصد به دنبال غارت نفت دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا ئ جهان بوده است.
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار در منطقه و جهان درخواست نتانیاهو جنایتکار را عمل و اجرا می کند.
Japan
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۴ دی ۱۴۰۴
جدای از بازیهای سیاسی! نظام سرمایه داری آمریکا درکل جهان درصدر است برای همین برای چنین ساختاری طرح توسعه ای که میشودتعریف کرد در وحله اول توسعه خود سرمایه داری است (حالابافروش اسلحه وتجهیزات نظامی باشد ویا باتحریم دیگر کشورها برای قدرتمند کردن نظام پولی خود و..) هشت پایی که هرسال رشد می کند وهربازوی آن دارایی ها ومنابع کشورها را می بلعد اگرآمریکا در یک قرن پیش چنین قدرتی داشت تا بحال کل جهان رابلعیده بود ولی الان مجبور است سالهاباپروپاگاندا و ژست دموکراسی خواهی مبارزه با تروریست ومواد مخدر و.. زمینه راآماه کند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۴ دی ۱۴۰۴
حالا هر چی بما چه؟؟؟؟ بهتره بفهمید ملت خودتون بدنبال چی هستن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
این سگ زنازاد ه ترامپ را باید به درک واصل کرد
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ایالات متحده را آزاد کنید
اعتراضات در بیش از ۶۵ شهر آمریکا که در آن مردم برای اعتراض به تجاوز نظامی علیه ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور به خیابان‌ها آمدند.
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۴ دی ۱۴۰۴
حالا قدرت الهی درک می شود طوفان شنی که خدا برای ایران فرستاد نشان داد که خدا حامی ایران است حالا قدر شیر مردان بسیجی درک می شود ایران 12 روز مقاومت کرد بعدش هم انها به التماس افتادن - خدا با ماست امریکا و اسراییل تفاله های داخلی ظریف و روحانی و ... هیچ غلطی نمی توانن بکنند
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۴ دی ۱۴۰۴
در 13 دی ماه سال 1404 تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا بوده است
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
پس امروز برای همه مردم دنیا ثابت شده است که آمریکا جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط 100 درصد به دنبال غارت نفت دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار در منطقه و جهان درخواست نتانیاهو جنایتکار را عمل و اجرا می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
بدنبال تضعیف و تسلط بر آمریکای جنوبی کلا ۳برصفر پیروز شد
۱.حذف دشمن در نیمه اول مسابقه
۲.حکومت مورد نظر آمریکا می نشاند
۳.چانه زنی در موضع قویتر با رقبا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۴ دی ۱۴۰۴
جوابش یک جمله است : نفت
بالاخره 300 میلیارد بشکه باید به جیب دولت ترامپ و جنگ افروزی با کشور های شرقی مصادره شود!
۱
۹
پاسخ دادن
