تیم تحت هدایت فرهاد مجیدی در امارات در رتبه آخر لیگ قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم فوتبال البطائح امارات با هدایت فرهاد مجیدی در قعر جدول رده بندی لیگ امارات قرار دارد.

فرهاد مجیدی با قبول شکست یک بر صفر در آخرین بازی خود در این رقابت ها در قعر جدول قرار گرفته است و یکی از گزینه های سقوط به دسته پایین تر است.

فرهاد مجیدی در اینباره گفته است: باید قبول کنیم که در ابتدای فصل خوب یارگیری نکردیم اما من از مربیانی نیستم که بهانه جویی کنم اما در این بازی چند بازیکن را در احتیار نداشتیم و با وجود این شکست، تیم قادر است دوباره به مسیر صحیح بازگردد و عملکرد خود را در لیگ اصلاح کند.

فرهاد مجیدی پیش از این در امارات هدایت تیم اتحاد کلباء را نیز بر عهده داشت.

مجیدی آخرین قهرمانی استقلال را در لیگ کشورمان رقم زد و رکورد قهرمانی بدون شکست را به ثبت رساند.