کامالا هریس، معاون پیشین آمریکا، اقدامات ترامپ در ونزوئلا را «غیرقانونی و نادرست» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کامالا هریس شنبه شب، اقدام دولت ترامپ در دستگیری دیکتاتور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش را محکوم کرد و آن را هم «غیرقانونی» و هم «ناخوشایند» خواند.

در یک پست طولانی در شبکه اکس X، هریس ادعا کرد که مادورو یک دیکتاتور «ظالم» و «غیرمشروع» است، اما افزود اقدامات دونالد ترامپ در ونزوئلا «آمریکا را امن‌تر، قدرتمندتر یا قابل‌پرداخت‌تر نمی‌کند.»

او نوشت: «اقدامات دونالد ترامپ در ونزوئلا آمریکا را امن‌تر، قوی‌تر یا ارزان‌تر نمی‌کند. اینکه مادورو دیکتاتوری ظالم و غیرمشروع است، تغییری در واقعیت ندارد که این اقدام هم غیرقانونی و هم نادرست بود. ما قبلاً این فیلم را دیده‌ایم. جنگ‌هایی برای تغییر رژیم یا نفت که به‌عنوان قدرت فروخته می‌شوند، اما به آشوب تبدیل می‌شوند، و خانواده‌های آمریکایی هزینه آن را می‌پردازند.»

هریس این اظهارات را چند ساعت پس از تأیید دولت ترامپ که مادورو و همسرش در چارچوب «عملیات تصمیم مطلق» دستگیر و از ونزوئلا منتقل شده‌اند، بیان کرد.

معاون پیشین همچنین دولت ترامپ را متهم کرد که انگیزه اصلی آن نفت بوده و نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا ترویج دموکراسی.

او گفت: «مردم آمریکا این را نمی‌خواهند و از دروغ‌گویی خسته شده‌اند. این مسئله مربوط به مواد مخدر یا دموکراسی نیست؛ بلکه مربوط به نفت و تمایل دونالد ترامپ برای بازی کردن نقش قوی منطقه‌ای است. اگر او به هیچ یک اهمیت می‌داد، نه یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم را عفو می‌کرد و نه اپوزیسیون مشروع ونزوئلا را کنار می‌زد و همزمان با همدستان مادورو معامله می‌کرد.»

هریس که شایعه شده ممکن است نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باشد، همچنین ترامپ را متهم کرد که سربازان آمریکا را در خطر قرار داده و منطقه را بی‌ثبات می‌کند:

او گفت: «رئیس‌جمهور در حال به خطر انداختن نیروها، صرف میلیارد‌ها دلار، بی‌ثبات کردن یک منطقه و ارائه هیچ مجوز قانونی، برنامه خروج یا منفعت داخلی نیست. آمریکا به رهبری نیاز دارد که اولویت‌هایش کاهش هزینه‌ها برای خانواده‌های کارگر، اجرای قانون، تقویت اتحاد‌ها و — مهم‌تر از همه — اولویت دادن به مردم آمریکا باشد.»

دموکرات‌ها به دلیل حمله غافلگیرکننده ترامپ به ونزوئلا خشمگین هستند

عملیات غافلگیرکننده ترامپ، که به گفته خودش منجر به دستگیری نیکلاس مادورو و همسرش شد، به سرعت قانون‌گذاران دموکرات را متحد کرد و همه روی یک پیام تأکید کردند: کاخ سفید به‌طور غیرقانونی کنگره را دور زده و هیچ برنامه‌ای برای پیامد‌های بعدی این عملیات ندارد.

رهبران ارشد دموکرات در کنگره پس از اعلام ترامپ در کنفرانس خبری در مارالاگو که قصد دارند برای مدت نامعلومی ونزوئلا را اداره کنند، بیانیه‌هایی انتقادی منتشر کردند.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنای دموکرات‌ها، گفت: «دولت سه بار به من اطمینان داد که به دنبال تغییر رژیم یا اقدام نظامی در ونزوئلا نیست. مشخص است که آنها صادق نیستند. اینکه ترامپ حالا قصد دارد ونزوئلا را اداره کند، باید باعث نگرانی همه آمریکایی‌ها شود. مردم آمریکا قبلاً این را تجربه کرده و هزینه سنگینی پرداختند.»

حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، صراحت بیشتری داشت و عملیات‌های اخیر آمریکا برای تغییر رژیم را یادآوری کرد که هزینه‌های انسانی و مالی سنگینی داشته است:

«ترویج امنیت و ثبات در یک منطقه، بیش از نیروی نظامی نیاز دارد، همان‌طور که در عراق و افغانستان به سختی تجربه کردیم.»

دموکرات‌ها، بدون دفاع از مادورو، سریعاً به نحوه اجرای مخفیانه عملیات توسط ترامپ اعتراض کردند. «گروه هشت» که شامل رهبران ارشد کنگره و اعضای کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس است، فقط پس از شروع عملیات از آن مطلع شد.

چند قانون‌گذار جمهوری‌خواه گفتند که توسط مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، شخصاً مطلع شده‌اند، اما دموکرات‌ها تقریباً هیچ اطلاعی نداشتند. شومر گفت هنوز از دولت اطلاع‌رسانی نشده و با جفریز خواستار جلسه فوری گروه هشت و سپس جلسه‌ای با اعضای بیشتری از کنگره برای هفته آینده شدند.

دموکرات‌ها همچنین به دلیل توجیه حقوقی مبهم عملیات و تناقض با گفته‌های قبلی مقامات دولت که تغییر رژیم را هدف نمی‌دانستند، انتقاد کردند. سناتور اندی کیم گفت: «روبیو و [پیت]هگست هفته‌ها پیش به هر سناتور گفته بودند که هدف تغییر رژیم نیست. من آن زمان اعتماد نکردم و حالا می‌بینیم که آشکارا به کنگره دروغ گفتند.»

سناتور روبن گالگو، از کهنه‌سربازان جنگ عراق، نوشت: «مردم آمریکا این را نخواستند. چه کسی حالا مسئول ونزوئلا است؟»

نظرسنجی دسامبر کوینیپیاک نشان داد اکثریت آمریکایی‌ها مخالف اقدام نظامی در ونزوئلا هستند؛ تنها ۲۵٪ از پاسخ‌دهندگان از مداخله حمایت کردند. حتی هدف گرفتن قایق‌های قاچاق مواد مخدر نیز در نظر مردم محبوبیت نداشت.

دموکرات‌ها خواستار بازپس‌گیری اختیارات جنگی توسط کنگره و محدود کردن اقدامات نظامی ترامپ شدند و به دنبال تضمین این بودند که هیچ اقدام نظامی علیه ونزوئلا بدون تأیید کنگره انجام نشود.

در مقابل، سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام منتقدان عملیات را به تمرکز روی «نظریه‌های حقوقی مضحک» متهم کرد و گفت: «به دموکرات‌های ضعیف و دست و پا بسته که با خلافت مواد مخدر در حیاط پشتی ما راحت هستند، توصیه می‌کنم واقعیت را ببینند.»

مادورو و همسرش شنبه شب پس از انتقال با هلیکوپتر از مرکز DEA در منهتن، به مرکز بازداشت متروپولیتن در بروکلین رسیدند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود دولت آمریکا «تا زمانی که بتوانیم انتقال امن، مناسب و عادلانه‌ای انجام دهیم» ونزوئلا را اداره خواهد کرد.

دفتر هریس هنوز به درخواست فاکس نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

منبع: فاکس نیوز و پولیتیکو