دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: صف مطالبه گران از اغتشاش گران جدا شده و کسانی که باعث تخریب اموال شوند اغتشاشگر و با آنها بر خورد قاطع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کامران میر حاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان این مطلب گفت: در پی عدم ثبات قیمت‌ها و گرانی‌هایی که به دنبال آن ایجاد شده نارضایتی‌هایی در بین کسبه، مردم و بازاریان شاهد بودیم، نفس این کار و مطالبه گری در راستای رفع مشکلات مردم حق طبیعی آنهاست و مطالبه گری در راستای رفع مشکلات و ثبات اقتصادی را حق مردم میدانیم و هم مسئولان هم دولت و هم دادستانی کل کشور پیگیر مطالبات به حق مردم هستند و در استان‌ها هم دادستان‌ها با جدیت پیگیر این مطالبات خواهند بود و این قول را می‌دهیم که به نمایندگی از مردم به عنوان مدعی العموم مطالبات آنها را پیگیری کنیم.

او در ادامه افزود: متاسفانه در لوای این پیگیری برای حق و حقوق، گروهی از افراد خارج از این موضوع وارد این قضیه شده و در چند روز اخیر در شهر‌های مختلف استان اغتشاش ایجاد کردند و به اموال عمومی، دولتی وخصوصی حمله ور شده‌اند و باعث ورود آسیب، به اموال خصوصی و دستگاه‌های دولتی و اموال عمومی شدند، این اقدامات به عنوان جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود و با این افراد طبق قانون با شدت و قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان فارس افزود: با تسلطی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان دارند تعدادی از این افراد شناسایی شده و در حال شناسایی بقیه هم هستند و افرادی که شناسایی شده‌اند در صورتی که ارتباطات آنها با عوامل خارجی احراز شود قطعا با قاطعیت با این افراد بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

میرحاجی همچنین گفت: افرادی که دستگیر می‌شوند و ادله علیه آنها وجود داشته باشد حتما باید خسارت‌هایی را هم که به اموال عمومی و مردم وارد کرده‌اند را هم جبران کنند و مجازاتی که قانون برای آنها پیش بینی کرده است قابلیت تخفیف و تعلیق را نخواهد داشت.

او تاکید کرد: با حمایت‌ها و موضع گیری‌های که دشمنان راجب این موضوع طی روز‌های اخیرداشته‌اند صف مطالبه گران از اغتشاش گران کاملا جدا شده است و کسانی که به اموال عمومی، دولتی و خصوصی حمله و موجب تخریب و آسیب می‌شوند اغتشاشگر محسوب و مطابق با قانون با آنها بر خورد قاطع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از همه خانواده‌ها خواست مواظب فرزندان و جوان‌های خود باشند که در این اغتشاشات شرکت نکنند و اگر فرزندشان در دام افراد اغتشاشگر افتاده‌اند، با کنترل و مشورت اجازه حضور آنها را در این برنامه‌ها ندهند چراکه در صورت ورود این افراد در جمع اغتشاشگران با آنها در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.