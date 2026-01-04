رودریگز در نخستین پیام‌های خود پس از دستگیری مادورو هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداد و بدون اشاره به سخنان ترامپ، در را به روی هرگونه همکاری بالقوه با ایالات متحده بست

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از دستگیری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو در جریان یک عملیات نظامی آمریکایی در ونزوئلا، فرماندهی این کشور جنوب آمریکایی به دست معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دلسی رودریگز، افتاده است. این موضوع طبق قانون اساسی ونزوئلا در سناریو‌های مختلف پیش‌بینی شده برای غیبت رئیس‌جمهور مقرر شده است. بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۴، چه غیبت موقت باشد و چه مطلق، معاون رئیس‌جمهور وظایف ریاست‌جمهوری را بر عهده می‌گیرد.

رودریگز، که همزمان وزیر دارایی و نفت نیز هست، از عصر شنبه این سمت را بر عهده گرفت. ساعاتی پس از دستگیری مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، او جلسه شورای دفاع ملی را با حضور دیگر وزرا و مقامات ارشد هدایت کرد و خواستار «آزادسازی فوری» این زوج شد، در حالی که عملیات نظامی آمریکا را محکوم کرد.

ایستاده در برابر پرچم ونزوئلا، رودریگز گفت که عملیات بامدادی نمایانگر نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ونزوئلا است. او افزود که این اقدام باید از سوی ونزوئلایی‌ها رد شود و از سوی دولت‌های سراسر آمریکای لاتین محکوم گردد. «ما از مردم سرزمین بزرگ [آمریکای لاتین]می‌خواهیم متحد بمانند، زیرا آنچه بر ونزوئلا رفت می‌تواند بر هر کسی برود. این استفاده وحشیانه از زور برای درهم‌شکستن اراده مردم می‌تواند علیه هر کشوری به کار گرفته شود»، او در سخنرانی‌ای که از کانال تلویزیونی دولتی VTV پخش شد، به شورا گفت.

مقام مورد اعتماد کامل مادورو

رودریگز، ۵۶ ساله، اهل کاراکاس است و حقوق را در دانشگاه مرکزی ونزوئلا خوانده است. او بیش از دو دهه به عنوان یکی از چهره‌های اصلی چاویسم، جنبش سیاسی تأسیس‌شده توسط هوگو چاوز و رهبری‌شده توسط مادورو پس از مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳، فعالیت کرده است.

خوزه مانوئل رومانو، حقوقدان مشروطه و تحلیلگر سیاسی، به CNN گفت که سمت‌هایی که رودریگز بر عهده داشته، نشان‌دهنده جایگاه «بسیار برجسته» او در دولت ونزوئلا و اعتماد «کامل» رئیس‌جمهور به اوست. رومانو افزود: «معاون اجرایی جمهوری عملگرای بسیار مؤثری است؛ زنی با مهارت‌های رهبری قوی برای مدیریت تیم‌ها. او بسیار نتیجه‌گراست و نفوذ قابل توجهی بر کل دستگاه دولتی، از جمله وزارت دفاع، دارد. این نکته در شرایط کنونی بسیار مهم است.»

در مسیر تفاهم با آمریکا؟

ساعاتی پس از دستگیری مادورو و پیش از سخنرانی رودریگز در شورای دفاع ملی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا تماس گرفته است. به گفته ترامپ، او تمایل به همکاری با واشنگتن در مرحله جدیدی برای ونزوئلا نشان داده است. ترامپ اظهار داشت: «او با مارکو صحبت کرد. گفت: "هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. " فکر می‌کنم بسیار مودب بود. ما این کار را درست انجام خواهیم داد.»

با این حال، سخنان ترامپ برخی تحلیلگران را شگفت‌زده کرد، زیرا معتقدند رودریگز بعید است به آمریکا امتیاز دهد. ایمدات اونر، تحلیلگر سیاست‌گذاری در مؤسسه جک دی. گوردون و دیپلمات سابق ترکیه مقیم ونزوئلا، به CNN گفت: «او جایگزین معتدل مادورو نیست. او یکی از قدرتمندترین و تندروترین چهره‌های کل نظام بوده است.» اونر افزود: «صعود او به قدرت ظاهراً نتیجه نوعی تفاهم میان ایالات متحده و بازیگران کلیدی است که برای سناریوی پسامادورو آماده می‌شوند. در این چارچوب، او اساساً نقش سرپرست را ایفا می‌کند تا زمانی که یک رهبر منتخب دموکراتیک قدرت را به دست گیرد.»

در نخستین پیام‌های خود پس از دستگیری مادورو، رودریگز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداد و بدون اشاره به سخنان ترامپ، در را به روی هرگونه همکاری بالقوه با ایالات متحده بست. صبح زودتر، در مصاحبه تلفنی با VTV، او گفت که محل مادورو و فلورس نامعلوم است و خواستار اثبات زنده بودن آنها شد. کمی بعدازظهر، در جلسه شورای دفاع ملی، لفاظی خود را تشدید کرد، عملیات آمریکا را محکوم نمود و با وجود شرایط، اصرار ورزید که مادورو همچنان مسئول ونزوئلاست.

رودریگز – که اکنون به زور شرایط، برجسته‌ترین چهره دولت است – گفت: «در این کشور فقط یک رئیس‌جمهور وجود دارد و نامش نیکلاس مادورو موروس است.»

 

برچسب ها: ونزوئلا ، مادارو ، ایالات متحده آمریکا ، ترامپ ، دزدی بین المللی
خبرهای مرتبط
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
حقوق بین‌الملل در خصوص اقدام غیر قانونی ترامپ در ونزوئلا چه می‌گوید؟
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
قابل توجه اونهایی که می گفتند دنیا بر اساس قوانین و حقوق بین الملل اداره میشه!!! یعنی اون از صهیونیست های غاصب که هر کشتاری خخواستند انجام دادند ولی یکی تو این سازمان ها و نهادهای بین المللی نمیگه بالا چمت ابرو هست بعد تا در ایران یک مجرم و خخلافکار محاکمه میشه همه سازمان ها نگران حقوق بشریت در طول تاریخ میشن!!! این هم از این امریکا که وققیحانه رئیس جمهور یک کشور رو می رباید و انگار نه انگار ... مطمئن باشید این جهان با این شیوه دوام نمی آورد ...
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ما همه مادورو هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۴ دی ۱۴۰۴
امیدوارم ونزوئلا موفق بشه شرفش رو حفظ کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۴ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکای غارتگر
اگه محکم بایستید هیچ غلطی نمی تواند بکند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
کسی است که رئیس جمهور ونزوئلا را به آمریکا فروخت
۰
۱
پاسخ دادن
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
آخرین اخبار
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بلومبرگ: روبیو ممکن است پس از ربوده شدن مادورو، رهبری ونزوئلا را بر عهده بگیرد
شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به چین
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
رئیس جمهور کره جنوبی، برای دیدار رسمی وارد پکن شد
اسرائیل شهردار نیویورک را به یهودستیزی متهم کرد
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا جان باختند
کامالا هریس و دموکرات‌ها: عملیات ربایش مادورو «غیرقانونی و خطرناک» است
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم