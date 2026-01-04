باشگاه خبرنگاران جوان - پس از دستگیری رئیسجمهور نیکلاس مادورو در جریان یک عملیات نظامی آمریکایی در ونزوئلا، فرماندهی این کشور جنوب آمریکایی به دست معاون اجرایی رئیسجمهور، دلسی رودریگز، افتاده است. این موضوع طبق قانون اساسی ونزوئلا در سناریوهای مختلف پیشبینی شده برای غیبت رئیسجمهور مقرر شده است. بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۴، چه غیبت موقت باشد و چه مطلق، معاون رئیسجمهور وظایف ریاستجمهوری را بر عهده میگیرد.
رودریگز، که همزمان وزیر دارایی و نفت نیز هست، از عصر شنبه این سمت را بر عهده گرفت. ساعاتی پس از دستگیری مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، او جلسه شورای دفاع ملی را با حضور دیگر وزرا و مقامات ارشد هدایت کرد و خواستار «آزادسازی فوری» این زوج شد، در حالی که عملیات نظامی آمریکا را محکوم کرد.
ایستاده در برابر پرچم ونزوئلا، رودریگز گفت که عملیات بامدادی نمایانگر نقض آشکار حقوق بینالملل و حاکمیت ونزوئلا است. او افزود که این اقدام باید از سوی ونزوئلاییها رد شود و از سوی دولتهای سراسر آمریکای لاتین محکوم گردد. «ما از مردم سرزمین بزرگ [آمریکای لاتین]میخواهیم متحد بمانند، زیرا آنچه بر ونزوئلا رفت میتواند بر هر کسی برود. این استفاده وحشیانه از زور برای درهمشکستن اراده مردم میتواند علیه هر کشوری به کار گرفته شود»، او در سخنرانیای که از کانال تلویزیونی دولتی VTV پخش شد، به شورا گفت.
مقام مورد اعتماد کامل مادورو
رودریگز، ۵۶ ساله، اهل کاراکاس است و حقوق را در دانشگاه مرکزی ونزوئلا خوانده است. او بیش از دو دهه به عنوان یکی از چهرههای اصلی چاویسم، جنبش سیاسی تأسیسشده توسط هوگو چاوز و رهبریشده توسط مادورو پس از مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳، فعالیت کرده است.
خوزه مانوئل رومانو، حقوقدان مشروطه و تحلیلگر سیاسی، به CNN گفت که سمتهایی که رودریگز بر عهده داشته، نشاندهنده جایگاه «بسیار برجسته» او در دولت ونزوئلا و اعتماد «کامل» رئیسجمهور به اوست. رومانو افزود: «معاون اجرایی جمهوری عملگرای بسیار مؤثری است؛ زنی با مهارتهای رهبری قوی برای مدیریت تیمها. او بسیار نتیجهگراست و نفوذ قابل توجهی بر کل دستگاه دولتی، از جمله وزارت دفاع، دارد. این نکته در شرایط کنونی بسیار مهم است.»
در مسیر تفاهم با آمریکا؟
ساعاتی پس از دستگیری مادورو و پیش از سخنرانی رودریگز در شورای دفاع ملی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با معاون رئیسجمهور ونزوئلا تماس گرفته است. به گفته ترامپ، او تمایل به همکاری با واشنگتن در مرحله جدیدی برای ونزوئلا نشان داده است. ترامپ اظهار داشت: «او با مارکو صحبت کرد. گفت: "هر کاری لازم باشد انجام میدهیم. " فکر میکنم بسیار مودب بود. ما این کار را درست انجام خواهیم داد.»
با این حال، سخنان ترامپ برخی تحلیلگران را شگفتزده کرد، زیرا معتقدند رودریگز بعید است به آمریکا امتیاز دهد. ایمدات اونر، تحلیلگر سیاستگذاری در مؤسسه جک دی. گوردون و دیپلمات سابق ترکیه مقیم ونزوئلا، به CNN گفت: «او جایگزین معتدل مادورو نیست. او یکی از قدرتمندترین و تندروترین چهرههای کل نظام بوده است.» اونر افزود: «صعود او به قدرت ظاهراً نتیجه نوعی تفاهم میان ایالات متحده و بازیگران کلیدی است که برای سناریوی پسامادورو آماده میشوند. در این چارچوب، او اساساً نقش سرپرست را ایفا میکند تا زمانی که یک رهبر منتخب دموکراتیک قدرت را به دست گیرد.»
در نخستین پیامهای خود پس از دستگیری مادورو، رودریگز هیچ نشانهای از عقبنشینی نشان نداد و بدون اشاره به سخنان ترامپ، در را به روی هرگونه همکاری بالقوه با ایالات متحده بست. صبح زودتر، در مصاحبه تلفنی با VTV، او گفت که محل مادورو و فلورس نامعلوم است و خواستار اثبات زنده بودن آنها شد. کمی بعدازظهر، در جلسه شورای دفاع ملی، لفاظی خود را تشدید کرد، عملیات آمریکا را محکوم نمود و با وجود شرایط، اصرار ورزید که مادورو همچنان مسئول ونزوئلاست.
رودریگز – که اکنون به زور شرایط، برجستهترین چهره دولت است – گفت: «در این کشور فقط یک رئیسجمهور وجود دارد و نامش نیکلاس مادورو موروس است.»