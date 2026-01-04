درخواست اعاده دادرسی سه محکوم به قصاص که با ضربات چاقو مرد جوانی را کشته بودند در دادگاه رد شد تا آنها یک قدم به اجرای حکم نزدیک شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- رسیدگی به این پرونده از شهریور سال۹۹ و با گزارش قتل از مرد جوانی در ورامین آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد این مرد پنج روز قبل مجروح شدن به بیمارستان منتقل شده بود که تلاش پزشکان برای نجات او بی‌نتیجه ماند و جان خود را از دست داد.

براساس گزارش اولیه پزشکی، جای ضربات چاقو و گلوله ساچمه‌ای روی بدنش وجود داشت و بر اثر شدت جراحات و خونریزی به کما رفته و بعد فوت کرده بود.

پدر مقتول در جریان تحقیقات گفت: پسرم قبل از این‌که به کما برود گفته بود افرادی که سر و صورت خود را بسته بودند به او حمله کردند و از چند نفر هم نام برد. ماموران با شروع تحقیقات چند مظنون را در این رابطه دستگیر کردند و با تکمیل تحقیقات برای پنج نفر از آنها به اتهام مشارکت در قتل عمدی و برای دو نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر شد.

متهمان چندی قبل در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده و اولیای دم برای آنها درخواست اشد مجازات و قصاص کردند. متهمان هم به دفاع از خود پرداختند. قضات در پایان پنج متهم را به قصاص و دو نفر دیگر را به زندان محکوم کردند.

این حکم در دیوان‌عالی کشور مهر تایید خورد و در مرحله استیذان بود که محکومان درخواست اعاده دادرسی کردند. قضات شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور این پرونده را برای بررسی درخواست سه نفر از محکومان به قصاص و یکی از معاونان در جرم به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کردند که در جلسه‌ای به ریاست قاضی بابایی و با حضور کریمی، قاضی مستشار دادگاه کیفری یک اعاده دادرسی بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، وکیل یکی از محکومان گفت: شکایت اولیای دم و گزارش ماموران از مبنا‌های صدور حکم است. ماموران در صحنه درگیری حضور نداشته و بعد از آن خود را به آنجا رساندند. دو نفر از محکومان اسلحه ساچمه‌ای داشتند که درخواست اعاده دادرسی آنها قبول نشد. درخصوص سه نفر دیگر که چاقو داشتند مشخص نیست ضربات کدام‌یک کشنده بوده. به‌نظر ما این پرونده از موارد لوث است. پدر مقتول در تحقیقات ابتدایی مدعی شده پسرش به او گفته اگر خودم زنده ماندم حساب آنها را می‌رسم. حتی از افرادی نام برده که اسم موکل من در میان آنها نیست و یک‌سال بعد اضافه شده. پزشکی قانونی نگفته ضربات وارد شده منتسب به کدام‌یک از افراد حاضر در درگیری بوده است.

وکلای دیگرمحکومان هم خواستاررسیدگی دوباره‌به پرونده‌وبررسی بیشتردرباره ضربات وارده به مقتول وآلت قتاله شدند.

وکیل محکوم به معاونت در قتل هم در دفاعیاتش گفت: موکلم در این پرونده نه ترغیبی داشته و نه اسلحه‌ای تهیه کرده بود. فردی که حالا در میان محکومان نیست، به‌خاطر سوءظن باعث این درگیری شده بود.

در پایان این جلسه وکیل اولیای دم در واکنش به اظهارات محکومان و وکلای‌شان گفت: شرایط پرونده به‌صورتی است که نیاز به اعاده دادرسی ندارد. این افراد می‌دانستند اگر قربانی‌شان زنده بماند، خودش می‌تواند انتقام سختی از آنها بگیرد. به همین خاطر قرار می‌گذارند طوری او را بزنند که زنده نماند. سه نفر را اجیر می‌کنند و او را در یک قرار صوری به محلی خلوت می‌کشانند. حتی یکی از محکومان دو اسلحه وینچستر به آنجا می‌آورد.

قضات دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، درخواست اعاده دادرسی سه محکوم به مرگ را رد کردند.

منبع: جام جم