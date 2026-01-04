باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پرتاب تخم‌مرغ به سمت سفارت آمریکا در مکزیک + فیلم

تصاویری از پرتاب تخم مرغ به سمت سفارت آمریکا در مکزیک را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - معترضان در مکزیک با پرتاب تخم مرغ به سمت سفارت آمریکا، خشم خود را نسبت به سیاست های واشنگتن ابراز کردند.

