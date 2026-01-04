معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه شهرداران نسبت به نصب پنل های خورشیدی اقدام کنند، گفت: درختکاری در ورودی شهرهای استان مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ میرمحمد غراوی، معاون عمرانی استاندار گیلان در نشست با شهرداران گیلان گفت : بخشی از تولید انرژی با توجه به ظرفیت های موجود شهرداران باید در بخش اداری ایجاد کنند.‌



معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه قبل از فرا رسیدن فصول گرم شهرداران با مدیریت با نصب پنل های خورشیدی انرژی برق را در محدوده اداری تولید کنند، افزود: ایجاد فضای سبز در شهرها توسط مسئولان شهری در سراسر استان مورد توجه قرار گیرد.‌



وی با اشاره به اینکه وضعیت پسماند در گیلان مناسب نیست‌، ادامه داد : پسماند یکی از معضلات اکثر شهرستان های گیلان است ، لذا تفکیک زباله در شهر و روستاها مورد توجه قرار گیرد.



غراوی خاطر نشان کرد :از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی و حریم شهری جلوگیری شود.



معاون عمرانی استاندار گیلان افزود : انتخابات شورای شهر و روستا را در پیش رو داریم جهت برپایی انتخابات و حضور باشکوه، امکانات لازم را در این راستا در شهرها فراهم شود‌.

معاون عمرانی استاندار گیلان به ظرفیت بالای صنایع دستی و گردشگری در استان اشاره و اظهار داشت : برپایی نمایشگاه ها صنایع دستی و محصولات گیلان از دیگر مواردی است که شهرداران در ایام پیک سفر باید جهت جذب گردشگران مورد توجه قرار گیرد.‌

در این نشست گردشگری ، میراث فرهنگی ، مالیات و ظرفیت های اقامتی و توسعه سرویس های بهداشتی در شهرها و ... از اهم موضوعاتی بود که در این نشست عنوان شد.