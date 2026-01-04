باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن پاپری زارعی در گفتوگو با خبرنگار ما، با تأکید بر نقش حیاتی دادههای دقیق آماری در تدوین سیاستهای کلان توسعه کشور، اظهار داشت: اجرای سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴، گامی ضروری و علمی برای اطمینان از صحت فرآیندها، کارایی ابزارها و انسجام تیمهای اجرایی پیش از آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ است .
او با بیان اینکه هدف نهایی ما ارائه تصویری واقعی و باکیفیت به تصمیمگیران و برنامهریزان کشور است، تصریح کرد: در این فاز، تمامی مراحل از جمعآوری داده تا پردازش و تحلیل، در مقیاسی محدود و کنترل شده مورد ارزیابی قرار میگیرند تا چالشهای احتمالی شناسایی و رفع شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس در عین حال گفت: این کار باعث افزایش کارایی، کاهش هزینهها و بالاتر از همه، افزایش قابلیت اعتماد به نتایج نهایی خواهد شد.
او در ادامه سخنانش به بیان اهداف کلیدی این مرحله آزمایشی پرداخت و اظهار داشت: ارزیابی و بهینهسازی روشها و ابزارهای جمعآوری اطلاعات اعم از الکترونیکی و میدانی، سنجش میزان هماهنگی بین بخشهای فنی، اجرایی و پشتیبانی، آموزش و آمادهسازی نهایی نیروهای انسانی در محیطی عملیاتی، اطمینان از صحت و امنیت سامانههای نرمافزاری و پایگاه داده و مقایسه سرشماری حضوری و سرشماری ثبتی مبنا و بررسی اختلاف اطلاعات بین دو نوع سرشماری از جمله این اهداف مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۴ است.
پاپری زارعی، حفظ محرمانگی اطلاعات افراد در تمام مراحل را از اولویتهای اساسی مرکزآمار ایران برشمرد و تاکید کرد: در این سرشماری، کلیه پروتکلهای امنیتی و حریم خصوصی رعایت خواهد شد.
او یادآور شد: انتظار میرود این مرحله آزمایشی که از امروز ۱۴ دیماه لغایت ۳ بهمن ماه به مدت ۲۰ در شهرستانهای شیراز، زرقان و جهرم اجرا خواهد شد، زمینه را برای آغاز فاز اصلی سرشماری در سال آینده فراهم کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش گفت: دستیابی به اطلاعات دقیق آماری، زیربنای برنامهریزی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محسوب میشود و همکاری آگاهانه و صادقانه مردم عزیز در مرحله اصلی، کلید موفقیت این طرح ملی خواهد بود.
سرشماری آزمایشی به صورت حضوری صورت میگیرد
سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس نیز با اشاره به اینکه سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۱۴ دیماه به مدت ۲۰ روز در ۱۱ حوزه شهری و روستایی در شهرستانهای شیراز، زرقان و جهرم اجرا خواهد شد، افزود: عملیات بهصورت تمامشماری و با مراجعه به همه خانوارها انجام میشود و نحوه مراجعه مأموران و شیوه جمعآوری اطلاعات به صورت حضوری و از نیروهای آمارگیر بومی استفاده میشود.
سید رضا موسوی محسنی، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، رویدادی است که هر ۱۰ سال یکبار برگزار میشود و طی آن اطلاعات جامع و بهروز جمعیت و مسکن استخراج میشود.
او افزود: سرشماری آزمایشی به صورت حضوری صورت میگیرد و برای بررسی میزان صحت اطلاعات آمارهای ثبتی میباشد تا برای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که بصورت ثبتی مبنا میباشد صحت سنجی لازم صورت پذیرد.
بنا به گفته سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، این سرشماری آزمایشی مبنای مناسبی خواهد شد برای سرشماری سال آینده که بر خلاف دورههای قبلی، سرشماری بهصورت گستردهای به دادههای موجود در سامانههای دولتی متکی است.
محسنی با تاکید بر اینکه در این سرشماری، به جای مراجعه به درب منازل، با دستگاههایی مثل سازمان ثبتاحوال، وزارت کشور، آموزشوپرورش، وزارت رفاه و سایر نهادهای مرتبط همکاری خواهیم کرد، یادآور شد: در این سرشماری، هدف این است که از اطلاعات این دستگاهها استفاده شود و مراجعه حضوری به مردم فقط در موارد خاص و ضروری انجام میگیرد.
او نیز بر حفظ محرمانگی اطلاعات شهروندان در این سرشماری تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: اطلاعات جمعآوریشده در سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ با حفظ محرمانگی اطلاعات صورت میگیرد و بر اساس قانون، هیچ گونه اطلاعات فردی در اختیار سایر نهادها یا اشخاص قرار داده نمیشود. مرکز آمار حتی در سامانههای داخلی خود نیز دسترسی مستقیم به اطلاعات فردی ندارد.
سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بخش پایانی سخنانش یادآور شد: همکاران ما در این سرشماری، همیشه کارت شناسایی معتبر، ابزارهای رسمی مانند تبلت با آرم مرکز آمار و لباسهای مشخص به همراه دارند.