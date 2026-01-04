باشگاه خبرنگاران جوان - جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با اشاره به بحران جدی منابع آب شرب در کشور، شستشوی خودرو با شیلنگ را یکی از پرمصرف‌ترین و مخرب‌ترین عادات خانگی دانست و گفت: این روش به تنهایی موجب هدررفت حدود ۳۰۰ لیتر آب در هر بار شستشو می‌شود؛ رقمی که می‌توان با روش‌های جایگزین تا ۸۰ درصد کاهش داد.

او با اشاره به بررسی‌های تخصصی انجام‌شده در حوزه مصرف آب، اعلام کرد: بر اساس تحقیقات معتبر، شستشوی خودرو با شیلنگ حدود ۳۰۰ لیتر آب شرب مصرف می‌کند؛ در حالی که می‌توان با روش‌های ساده، این عدد را تا حد بسیار چشمگیری کاهش داد.

علمدار روش‌های کم‌مصرف‌تر مانند استفاده از سطل آب و اسفنج، پاک‌کننده‌های بدون آب، بخارشو و کارواش‌های مجهز به سیستم بازچرخانی آب را از مهم‌ترین راهکارهای مؤثر دانست و افزود: استفاده از روش سطلی مصرف آب را از ۳۰۰ لیتر به ۴۰-۶۰ لیتر کاهش می‌دهد.

او با اشاره به تبعات زیست‌محیطی شستشوی خانگی گفت: مواد شوینده و رواناب‌های آلوده ناشی از شستشو وارد خاک و منابع آب زیرزمینی می‌شوند و می‌توانند به سلامت آبخوان‌ها آسیب بزنند و از همین رو توصیه می‌کنیم شهروندان در صورت امکان از کارواش‌های دارای سیستم تصفیه و بازچرخانی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد افزود: با تغییر چند رفتار ساده، هر خانوار می‌تواند سالانه هزاران لیتر آب شرب را حفظ کند.

علمدار در پایان با تأکید بر رسالت اجتماعی شرکت آبفا گفت: با توجه به شرایط بحرانی منابع آبی، همکاری شهروندان در مصرف بهینه ضروری است و مدیریت مصرف نه یک توصیه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای امروز و آینده استان یزد است.